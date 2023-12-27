Швеция отменила эмбарго на экспорт оборонной промышленности Турции

Швеция сняла запрет на поставки товаров для оборонных предприятий Турции. Об этом сообщила газета Yeni Şafak , ссылаясь на заместителя главы министерства иностранных дел Турции Бурака Акчапара.

«После того как комитет парламента принял предложение о членстве Швеции в НАТО, <…> стало известно, что Швеция начала выдавать Турции экспортные лицензии в области оборонной промышленности после длительного эмбарго», - указали авторы материала.

Акчапара подчеркнул, что после запуска процесса вступления Швеции в Североатлантический альянс, заявки, которые подали турецкие компании на экспорт, «положительно завершились». Осенью 2019 года власти скандинавской страны ввели эмбарго на поставки Турции товаров для оборонной промышленности.

По данным РИА «Новости» , комиссия по международным делам парламента республики одобрила заявку на вступление Швеции в НАТО. Протокол внесут на голосование Генеральной Ассамблеи.