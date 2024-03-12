Швеция отказалась от постоянных баз НАТО на своей территории

«Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО», - сказал высокопоставленный дипломат.

Швеция 7 марта официально присоединилась к альянсу. Накануне в штабе организации в Брюсселе подняли шведский государственный флаг.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на территории Швеции не будет ядерного оружия. Он подчеркнул, что расширение альянса за счет скандинавских стран пойдет на пользу региону. При этом Столтенберг не увидел угрозы для Швеции со стороны России.