Швеция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

«Самолет летел к востоку от южной оконечности Готланда, и его пришлось перехватить двум самолетам Jas», - написали авторы публикации.

Командующий ВВС Йонас Викман заявил, что нарушение длилось недолго - менее двух минут. По словам Викмана, это был самолет-разведчик российской стороны: штурмовикик, бомбардировщик Су-24.

«Мы могли следить за тем, как самолет взял курс на шведскую территорию. Затем наша авиадиспетчерская служба зачитала то, что мы называем устным предупреждением о том, что самолет направляется в сторону нашей территории», - добавил командующий.

Ранее финская погранслужба заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства. По их данным, два бомбардировщика и два истребителя пролетели в 2,5 километра от границы. МИД Финляндии связался с российским посольством и запросил разъяснения.