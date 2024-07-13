Швеция не нашла виновных в подрыве «Северных потоков» и закрыла дело

По его словам, шведские правоохранители занялись официальным расследованием, так как взрывы произошли в экономической зоне страны.

«Это было сделано довольно традиционно, и они (следователи - прим. ред.) пришли к выводу, что не могут кого-то обвинять в этом. У них не было доказательств. Итак, для нас это закрыто», - заявил Кристерссон.

Журналисты попытались узнать хоть какие-то подробности о ходе следствия, но премьер не стал сообщать дополнительную информацию.

Тогда авторы статьи предположили, что его нежелание говорить о расследовании может «навести людей на мысль, что происходит какое-то сокрытие» информации по делу.

Недавно бывший депутат украинского парламента Андрей Деркач заявил, что виновных в подрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» нашли. По его словам, среди причастных - офицер седьмого управления контрразведки СБУ.

Шведские следователи якобы так и не выяснили, кто причастен к диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». В итоге уголовное дело решили прекратить, сообщил в беседе с The Time премьер-министр Ульф Кристерссон.