Швеция назвала условие для передачи истребителей Украине

Читайте нас в:

Кабмин поручил Вооруженным силам Швеции проанализировать возможность поддержки ВСУ боевыми самолетами и доложить об итогах. В отчет потребовали включить влияние передачи самолетов на оборонный потенциал, оборонную экономику и другие виды оборонной деятельности и планирования.

«Обязательным условием возможной поддержки по JAS 39 является то, что Швеция сначала станет членом НАТО», - указала пресс-служба.

Шведское правительство также призвало учесть ознакомительную подготовку на JAS 39 Gripen, которую прошли украинские летчики и наземный персонал под эгидой ВС скандинавской страны. Кроме того, Вооруженные силы должны сообщить об условиях возможной поддержки Украины в рамках международной коалиции F-16, в которую входит Швеция.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов ранее отметил, что F-16 не смогут сравниться с Су-30СМ, Су-35 или Су-35С. Российские истребители всегда будут немного маневреннее и мощнее, а их боевой потенциал - больше, указал специалист.