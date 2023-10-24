Швеция нашла связь между утечкой на газопроводе Balticconnector и обрывом кабеля связи с Эстонией

«Эстония считает, что повреждение телекоммуникационного кабеля в Балтийском море между Швецией и Эстонией связано с повреждением трубопровода и кабеля между Эстонией и Финляндией», - заявили в шведском кабмине.

Оба происшествия - прорыв телекоммуникационного кабеля и снижение давления на Balticconnector - произошли 8 октября. Расследованием ЧП на газопроводе занялись финские специалисты, которые пришли к выводу, что мог произойти намеренный саботаж. Прорыв кабеля проанализировали эстонские эксперты. Именно они связали эти происшествия.

В финском Центре по борьбе с гибридными угрозами заявили, что Balticconnector могли повредить дрейфующим из-за штормового ветра корабельным якорем. Специалисты призвали не возлагать вину на Россию или любую другую страну, пока не найдут доказательств.