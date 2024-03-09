Швеция направила разведывательные самолеты к российским границам
Разведывательные самолеты ВВС Швеции пролетели вдоль границы России. Об этом сообщил портал Itamilradar.
Это произошло впервые с момента вступления страны в Североатлантический альянс.
Оба аппарата совершили полеты вблизи Калининградской области и вдоль границы России и Белоруссии с Польшей. Речь идет о самолетах дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Saab 340 и Gulfstream S102B, который предназначен для радиотехнической разведки.
Швеция официально вступила в НАТО 7 марта 2024 года. Протокол о ее присоединении к альянсу опубликовал Госдеп США.
После получения членства в НАТО Швеция может стать логистическим хабом и центром переброски войск. Как отметил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, вступление скандинавской страны в Североатлантический альянс якобы «серьезно увеличит эффективность обороны и сдерживания в Северной Европе».