Швеция и Иран обменялись заключенными при посредничестве Омана

Процедура обмена состоялась 15 июня в столице Омана Маскате. Со стороны Швеции освободили иранского чиновника Хамида Нури, арестованного в 2019 году в аэропорту Стокгольма. Его приговорили к пожизненному лишению свободы за массовые казни в 1988 году в Иране.

Иранская сторона освободила двух шведских граждан. Среди них сотрудник внешнеполитического ведомства ЕС Йохан Флодерус, обвиняемый в шпионаже в пользу Израиля, и Саид Азизи, имеющий гражданство Швеции и Ирана. Последнего заключили под стражу по обвинению в деятельности, направленной против национальной безопасности. Саида Азизи приговорили к пяти годам лишения свободы.

Россия и Иран намерены продолжать сотрудничество. Однако, по словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, работа над двусторонним Всеобъемлющим договором временно приостановлена.