14 января 2025, 16:08

Шутка Захаровой о «наследившем в истории» Байдене насмешила китайцев

РИА «Новости»
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Саркастический комментарий официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой о новых санкциях США против отечественных нефтяных компаний оценили пользователи китайской платформы Baijiahao. Об этом сообщило издание АБН 24, собравшее комментарии.

Саркастический комментарий официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой о новых санкциях США против отечественных нефтяных компаний оценили пользователи китайской платформы Baijiahao. Об этом сообщило издание АБН 24 , собравшее комментарии.

Китайские пользователи отметили, что российский дипломат красиво поставила американцев на место, не оставив им даже шанса для ответа.

«США объявили о новом раунде санкций против России, Захарова в ответ не удержалась от шуток про Байдена», - написали авторы.

Они добавили, что представитель МИД России своими комментариями неоднократно ставило западных политиков в неудобное положение, указывая на их двойные стандарты.

Комментируя санкции уходящего президента США официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Байден не смог оставить след в истории, но у него получилось «только наследить».

Но введенные США санкции уже дали негативный эффект китайский порт Донцзякоу в провинции Шаньдун отказался принимать три российских танкера , доставившие более двух миллионов баррелей нефти.

Под новые блокирующие ограничения кроме перевозящих энергоносители судов также попали структуры «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти», а также компаний, отвечающих за разработку новых шельфов и морских проектов.

США Мария Захарова Санкции Нефть Россия Китай
14 января 2025, 12:56
Двух охотников на снежного человека нашли мертвыми в США
РИА «Новости»
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Двух жителей Портленда нашли мертвыми в чаще в штате Вашингтон после того, как они ушли на охоту на сасквоча — местного аналога снежного человека. Об этом сообщил сайт NPR.

Мужчины, одному из которых было 37, а другому - 59, ушли на поиски чудовища незадолго до католического Рождества и пропали без вести. Поиски заняли три дня, в них участвовали более 60 человек. Только после этого удалось обнаружить тела обоих охотников.

Однако мистика в их смерти вряд ли есть - в те дни в чаще шел сильный снег, а температура опустилась ниже нуля градусов по Цельсию. Мужчины оказались не готовы к таким погодным условиям.

Примечательно, что там, где нашли тела охотников, за убийство сасквоча предусмотрен крупный штраф.

Ранее на штаты Канзас, Нью-Йорк, Огайо и другие обрушился зимний шторм , из-за которого погибли минимум четыре человека.

Двух жителей Портленда нашли мертвыми в чаще в штате Вашингтон после того, как они ушли на охоту на сасквоча - местного аналога снежного человека. Об этом сообщил сайт NPR.

США Мужчины Снегопад
14 января 2025, 09:19
Трамп рассказал, когда состоится встреча с Путиным
Global Look Press
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В планах Дональда Трампа — как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом избранный президент США заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень оперативно. Я бы хотел сделать это раньше», - сказал он.

Трамп пояснил, когда могут состояться переговоры. Для начала ему нужно вступить в должность, и после этого можно будет приступить к планированию контактов. Инаугурация состоится 20 января.

«Нужно немного времени, чтобы попасть в офис», - пояснил избранный президент Соединенных Штатов.

Ранее стало известно возможное место первых переговоров Путина с Трампом по вопросу украинского кризиса. Встреча может пройти в столице Словакии Братиславе, рассказал вице-спикер Национального совета республики Андрей Данко.

В планах Дональда Трампа - как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом избранный президент США заявил в интервью телеканалу Newsmax.

США Международные отношения Дональд Трамп Переговоры Владимир Путин
14 января 2025, 09:10
«Придется учить русский язык». Рютте — о будущем жителей Евросоюза
Global Look Press
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заметил, что жителям стран Евросоюза придётся изучать русский язык, если ЕС не увеличит расходы на оборону. Об этом он заявил во время выступления в Европарламенте, трансляцию которого вели на YouTube-канале Reuters.

По мнению Рютте, странам Евросоюза следует существенно увеличить расходы на оборону. Он предложил нарастить их с нынешних двух процентов до 10% от ВВП для укрепления вне НАТО.

«Если мы этого не сделаем, через 4–5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», - сказал он.

Также генсек альянса призвал устранить все препятствия, которые мешают компаниям стран НАТО, не входящим в Евросоюз, укреплять оборонную промышленность объединения.

Ранее Марк Рютте заявил, что блок усилит свое присутствие в Балтийском море после отключения электрокабеля , соединяющего Финляндию и Эстонию.

Евросоюз НАТО Марк Рютте
14 января 2025, 08:47
Трамп сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с последствиями ядерного удара
РИА «Новости»
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Масштаб разрушений из-за бушующих лесных пожаров в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния уже превысил ущерб от возможного ядерного удара. Такое мнение в эфире телеканала Newsmax выразил избранный президент США Дональд Трамп.

«Ситуация еще хуже, чем просто можно увидеть по телевизору. Полагаю, что разрушения там еще сильнее, чем если бы по ним нанесли ядерный удар», - сказал он.

Трамп не исключил, что число погибших впоследствии заметно увеличится.

Лесные пожары в округе Лос-Анджелес начали распространяться 7 января на фоне ветреной и сухой погоды. Общая площадь пожаров на территории округа уже превысила 16 тысяч га.

Стремительно распространившийся огонь уничтожил элитную недвижимость многих знаменитостей , в том числе актера и режиссера Мэла Гибсона, актрисы и модели Пэрис Хилтон, сына действующего президента США Джо Байдена Хантера.

Ранее стало известно, что Калифорния не приняла помощь Пентагона в тушении пожаров.

Пожары Дональд Трамп Калифорния Пожары в Калифорнии

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