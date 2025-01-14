Шутка Захаровой о «наследившем в истории» Байдене насмешила китайцев

Читайте нас в:

Саркастический комментарий официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой о новых санкциях США против отечественных нефтяных компаний оценили пользователи китайской платформы Baijiahao. Об этом сообщило издание АБН 24 , собравшее комментарии.

Китайские пользователи отметили, что российский дипломат красиво поставила американцев на место, не оставив им даже шанса для ответа.

«США объявили о новом раунде санкций против России, Захарова в ответ не удержалась от шуток про Байдена», - написали авторы.

Они добавили, что представитель МИД России своими комментариями неоднократно ставило западных политиков в неудобное положение, указывая на их двойные стандарты.

Комментируя санкции уходящего президента США официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Байден не смог оставить след в истории, но у него получилось «только наследить».

Но введенные США санкции уже дали негативный эффект китайский порт Донцзякоу в провинции Шаньдун отказался принимать три российских танкера , доставившие более двух миллионов баррелей нефти.

Под новые блокирующие ограничения кроме перевозящих энергоносители судов также попали структуры «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти», а также компаний, отвечающих за разработку новых шельфов и морских проектов.