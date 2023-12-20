20 декабря 2023, 03:49

Шутка матери вывела американку из пятилетней комы

РИА «Новости»
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Американка вышла из пятилетней комы, рассмеявшись над анекдотом, рассказанным ее матерью. Об этом сообщил журнал People.

Дженнифер Флюэллен из города Найлс, штат Мичиган, попала в аварию 25 сентября 2017 года. В тот день она отвезла троих сыновей в школу и поехала на работу, но по дороге внезапно врезалась в электрический столб. При этом женщина не превышала скорость и не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии она впала в кому, пролежав на больничной койке целых пять лет. Мать Дженнифер постоянно ее навещала, надеясь, что дочь однажды очнется. Прошлым летом она решила рассказать ей анекдот, и была шокирована, когда Дженнифер рассмеялась.

«Она очнулась, но не полностью. Она не могла говорить, но кивала», - рассказала женщина.

Ранее ученые из канадского Университета в Торонто и эксперты бразильской клинической больницы в Порту-Алегри сообщили, что смех способен снижать стресс , а также влиять на гормональный фон человека. Даже непродолжительный смех способен укрепить сосуды и сердечную мышцу, тем самым снижая риски развития патологий сердца.

США Больницы Врачи
20 декабря 2023, 03:07
Украина получила безалкогольное пиво в качестве гумпомощи
РИА «Новости»
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Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group передала Украине гуманитарную помощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

Пользователи с юмором прокомментировали новость о «пивной» гумпомощи для украинцев.

«Еще и название такое - „Fun zero\"(Забавный ноль). Констатация факта или просто срок выходит? Или это чтоб дроны сбивать, замена банкам с огурцами, так сказать?» - задался вопросом один из комментаторов.

До этого японский министр финансов Сюнъити Судзуки заявил, что правительство страны планирует выделить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 4,5 миллиарда долларов (более 405 миллиардов рублей).

Еще раньше глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что Украина с учетом ее текущего дефицита бюджета «продержится» без финансовой поддержки со стороны западных стран всего пару месяцев.

Ранее топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» заподозрили в действиях в интересах Carlsberg Group и задержали по делу о мошенничестве. По предварительным данным, руководство пыталось передать иностранной организации права на исконные бренды российского завода.

Пиво Бизнес Украина
20 декабря 2023, 01:46
Путина признали геополитическим победителем 2023 года
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин стал геополитическим победителем 2023 года. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Wall Street Journal Джерард Бейкер.

«Я не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года», - написал американский журналист.

По мнению Бейкера, российский лидер смог добиться такого успеха по трем причинам. Во-первых, экономика России устояла перед западными санкциями. Во-вторых, украинское контрнаступление полностью провалилось. И, наконец, в-третьих, поддержка Украины со стороны США «дала трещину», а позиция Европы стала слабеть.

Ранее журнал Time номинировал Владимира Путина на звание человека года. Всего в шорт-лист включили девять номинантов. На звание претендуют британский король Карл III, певица Тейлор Свифт и кукла Барби, а также председатель КНР Си Цзиньпин и разработчик CHatGPT Сэм Альтман.

В 2007 году президент России уже становился человеком года по версии журнала. Кроме того, Time неоднократно включал Путина в топ-100 наиболее влиятельных персон.

Запад Владимир Путин
20 декабря 2023, 01:28
Японский министр озвучил сумму, которую его страна готова выделить Украине
РИА «Новости»
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Японский министр финансов Сюнъити Судзуки заявил, что правительство страны планирует выделить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 4,5 миллиарда долларов (более 405 миллиардов рублей). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Судзуки рассказал об этом журналистам после встречи с главами центральных банков стран G7. При этом ранее японские власти предоставили Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и иную помощь на 7,6 миллиарда долларов (около 700 миллиардов рублей).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о продолжении помощи Украине. По его словам, это соответствует предыдущей риторике, но это решение только истощит ресурсы страны.

Песков отмечал, что западные политики готовы пойти на любые ухищрения , чтобы убедить свои парламенты выделить деньги для Украины. В том числе они продвигают тезис о якобы исходящей от России угрозе.

Доллары США Япония Украина Деньги
20 декабря 2023, 01:14
Зеленский рассказал, как победа Трампа на выборах повлияет на Украину
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что возможная победа Дональда Трампа на предстоящих выборах нового лидера США негативно скажется на украинском конфликте. По его мнению, политика американских властей в такой ситуации переориентируется на внутренние проблемы.

«Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход боевых действий на Украине, американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы», - заявил Зеленский на пресс-конференции.

В том же выступлении Зеленский выразил уверенность, что США «не предадут» Украину и окажут стране обещанную ранее помощь.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший обвинил Украину в воровстве американских денег. По мнению предпринимателя, у киевских властей стимула завершать конфликт и заключать мирное соглашение, пока есть возможность воровать деньги Соединенных Штатов. Трамп-младший выразил уверенность, что вместо реальной помощи Украине США создают в стране класс олигархов, которые разворовывают американское финансирование.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина Выборы президента США

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