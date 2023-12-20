Шутка матери вывела американку из пятилетней комы

Дженнифер Флюэллен из города Найлс, штат Мичиган, попала в аварию 25 сентября 2017 года. В тот день она отвезла троих сыновей в школу и поехала на работу, но по дороге внезапно врезалась в электрический столб. При этом женщина не превышала скорость и не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии она впала в кому, пролежав на больничной койке целых пять лет. Мать Дженнифер постоянно ее навещала, надеясь, что дочь однажды очнется. Прошлым летом она решила рассказать ей анекдот, и была шокирована, когда Дженнифер рассмеялась.

«Она очнулась, но не полностью. Она не могла говорить, но кивала», - рассказала женщина.

Ранее ученые из канадского Университета в Торонто и эксперты бразильской клинической больницы в Порту-Алегри сообщили, что смех способен снижать стресс , а также влиять на гормональный фон человека. Даже непродолжительный смех способен укрепить сосуды и сердечную мышцу, тем самым снижая риски развития патологий сердца.