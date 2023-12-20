Шутка матери вывела американку из пятилетней комы
Американка вышла из пятилетней комы, рассмеявшись над анекдотом, рассказанным ее матерью. Об этом сообщил журнал People.
Дженнифер Флюэллен из города Найлс, штат Мичиган, попала в аварию 25 сентября 2017 года. В тот день она отвезла троих сыновей в школу и поехала на работу, но по дороге внезапно врезалась в электрический столб. При этом женщина не превышала скорость и не находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В результате аварии она впала в кому, пролежав на больничной койке целых пять лет. Мать Дженнифер постоянно ее навещала, надеясь, что дочь однажды очнется. Прошлым летом она решила рассказать ей анекдот, и была шокирована, когда Дженнифер рассмеялась.
«Она очнулась, но не полностью. Она не могла говорить, но кивала», - рассказала женщина.
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