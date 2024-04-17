«Штрафы, тюрьма, депортация». Медведев рассказал о новом законе об иноагентах в ЕС
Евросоюз планирует принять новую версию закона об иноагентах, которая будет даже более жесткая, чем в США. Об этом зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале.
«Штрафы, тюрьма, депортация, ограничения „нежелательных“ персон и организаций в правах - весь арсенал наперевес и применяется мгновенно», - прокомментировал инициативу политик.
Медведев напомнил, что в США аналогичный закон действует с 1938 года и предусматривает серьезные ограничения для широкого круга юридических и физических лиц, представляющих интересы иностранных структур. Зампредседателя Совбеза пошутил, что Белый дом смог бы даже найти обоснование смертной казни для иноагентов.
«Это же американский закон, и он лучший», - с иронией отметил Медведев.
В апреле политик предложил ужесточить российский закон об иноагентах по примеру США, сообщил RT. Он также назвал американцев «последовательными людьми».
Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект , запрещающий иноагентам избираться в органы власти всех уровней.