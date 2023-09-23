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Сделка может состояться в течение 2024 года. Она завершит новый этап укрепления отношений между США и Вьетнамом поставкой истребителей F-16, тогда как государство в Юго-Восточной Азии сталкивается с напряженностью в отношениях с Китаем, говорится в публикации.

Ранее Байден на пресс-конференции в Ханое заявил, что американские власти не будут экспортировать в КНР продукцию, которая поможет китайской стороне увеличить потенциал по производству ядерного оружия.

Президент США посетил Вьетнам 10 сентября после выступления на саммите G20 в Нью-Дели. Американский лидер решил не дожидаться завершения мероприятия в Индии.