29 июля 2024, 05:27

Штаб заявил о победе Мадуро на выборах президента Венесуэлы

РИА «Новости»
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Штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил о его победе на выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы благодарим вас. Мы не можем озвучить результат, но можем показать вам свои лица. Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее», - сказал глава штаба Хорхе Родригес.

По его словам, нужно дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета CNE, потому что штаб уважает законы Венесуэлы и конституцию страны.

Ранее венесуэльцы, желающие проголосовать за кандидата в президенты, выстроились в длинные очереди в избирательных участках. По информации журналистов, очередь растянулась более чем на 100 метров. Участки открыли рано утром, однако люди все равно пришли пораньше.

Венесуэла Николас Мадуро Выборы
29 июля 2024, 04:21
«Идет по следам». В Израиле Эрдогана сравнили Саддамом Хусейном за желание напасть на еврейское государство
РИА «Новости»
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Глава израильского МИД Исраэль Кац сравнил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с казненным лидером Ирака Саддамом Хусейном. Об этом он написал в соцсети Х.

«Эрдоган идет по следам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Просто напомним ему, что случилось там и как все закончилось», - сказал он.

В публикации Кац разместил фотоколлаж из двух снимков. На одном был турецкий президент с шарфом в цветах флагов Палестины и Турции, а на другом - Хусейн с растрепанными волосами. Второе фото сделали в 2003 году после задержания Хусейна американскими военными.

Так Кац отреагировал на слова Эрдогана про то, что Турция может «войти» в Израиль так же, как когда-то вошла в Ливию и Нагорный Карабах. Тогда президент страны отметил, что нет ничего, что не может сделать Анкара.

Турция Израиль Реджеп Эрдоган Ирак Конфликт Израиля и Палестины Нагорный Карабах Палестина
29 июля 2024, 03:54
«Находится на задворках». Польский министр резко отреагировал на поступок Орбана
РИА «Новости»
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Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал западные страны и разозлил этим Польшу. Об этом заявил глава польского МИД Владислав Бартошевский в беседе с Onet.

«Это была атака как на Польшу, так и на США, ЕС и НАТО», - сказал он.

Он отметил, что Орбан «находится на задворках» в Евросоюзе и альянсе, а Варшава, «в отличие от Будапешта, не имеет никаких деловых связей с Россией».

Таким образом Бартошевский опроверг слова премьера Венгрии о лицемерии нового правительства Польши, которые, по мнению венгерского политика, обвиняют другие государства в связях с РФ, хотя сами продолжают контактировать с этой страной.

Ранее Виктор Орбан признал, что несмотря на западные ограничения, все больше стран поддерживают Россию. В РФ считают партнерами Индию, Турцию, Иран, Китай и многие страны мусульманского мира.

США Венгрия Премьеры Россия Евросоюз НАТО Польша Виктор Орбан
29 июля 2024, 03:47
ЦАХАЛ обстрелял 15 населенных пунктов на юге и востоке Ливана
Global Look Press
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Израильская армия из тяжелой артиллерии обстреляла населенные пункты Ливана. Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Manar.

По информации журналистов, под обстрел попали 15 населенных пунктов на юге и востоке страны после угроз в адрес шиитского движения «Хезболла». Израиль обвинил его в ударе по Голанским высотам в субботу.

Представители «Хезболлы» заявили, что не подвергали ракетному удару поселок на Голанских высотах. Причиной гибели мирных граждан стало, по их версии, падение израильской противоракеты. В результате падения ракеты погибли 12 подростков , которые в тот момент находились на стадионе. Около 30 получили ранения.

Израиль Ракеты Армия Ливан
29 июля 2024, 03:39
В Словакии Игры-2024 в Париже назвали «символом извращенного упадка»
Global Look Press
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Вице-премьер Словакии, министр окружающей среды Томаш Тараба отказался участвовать в закрытии Олимпийских игр в Париже, где он должен был представлять республику. На своей странице в соцсети политик написал, что Игры в 2024 году стали «символом извращенного упадка».

«Я должен был представлять Словакию на церемонии закрытия, но эта Олимпиада в нормальном мире навсегда останется как отвратительный символ извращенного упадка, которая злоупотребила красотой спорта и сделала из этого прогрессивный политический театр», - написал Тараба.

Международный олимпийский комитет извинился за скандальную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. В МОК заявили, что у них не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе.

Париж Международный олимпийский комитет Словакия Олимпиада в Париже — 2024

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