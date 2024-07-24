Штаб Трампа подал жалобу на перевод Харрис денег с предвыборной кампании Байдена

«Камала Харрис пытается совершить преступление, украв 91,5 миллиона долларов, оставшихся от кампании Джо Байдена», - написали представители штаба в жалобе.

Они назвали это действие крупнейшим в истории нарушением закона о федеральных избирательных кампаниях 1971 года.

Представитель Харрис назвал исковые требования республиканцев безосновательными.

«Они только отвлекут их, пока мы соберем подписи, поговорим с избирателями и победим на выборах», - сообщил он.

Ранее Харрис на первом же митинге раскритиковала Трампа , заявив, что тот не сможет достойно руководить страной и направит ее в прошлое, а не в будущее.