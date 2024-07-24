24 июля 2024, 11:19

Штаб Трампа подал жалобу на перевод Харрис денег с предвыборной кампании Байдена

Global Look Press
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Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию, заявив, что деньги, выделенные на переизбрание Джо Байдена, нельзя тратить на кампанию Камалы Харрис. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Камала Харрис пытается совершить преступление, украв 91,5 миллиона долларов, оставшихся от кампании Джо Байдена», - написали представители штаба в жалобе.

Они назвали это действие крупнейшим в истории нарушением закона о федеральных избирательных кампаниях 1971 года.

Представитель Харрис назвал исковые требования республиканцев безосновательными.

«Они только отвлекут их, пока мы соберем подписи, поговорим с избирателями и победим на выборах», - сообщил он.

Ранее Харрис на первом же митинге раскритиковала Трампа , заявив, что тот не сможет достойно руководить страной и направит ее в прошлое, а не в будущее.

США Дональд Трамп Деньги Выборы президента США Камала Харрис
24 июля 2024, 11:13
«Общий почерк». Покушение на основателя правящей партии Грузии связали с атакой на Трампа
Global Look Press
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Покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили организовали те же силы, что пытались убить экс-президента США Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом на брифинге заявил глава кабмина Грузии Ираклий Кобахидзе, чьи слова привел ТАСС.

«Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы», - отметил грузинский премьер.

По его словам, подготовка теракта в Грузии вызвала озабоченность. Тот факт, что спецслужбы ведут расследование покушения на Иванишвили, говорит о наличии опасностей в Грузии.

Накануне Служба госбезопасности республики опросила грузинских наемников , которые участвовали в боях на стороне ВСУ, о подготовке теракта против основателя правящей партии. Сейчас специалисты проводят активные следственные мероприятия, сообщили «Известия».

Покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили организовали те же силы, что пытались убить экс-президента США Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом на брифинге заявил глава кабмина Грузии Ираклий Кобахидзе, чьи слова привел ТАСС.

Грузия Преступления
24 июля 2024, 10:26
Капитан выжил при крушении самолета в Непале, 18 человек погибли
Unsplash
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При крушении самолета Saurya Airlines в столице Непала погибли 18 человек. Капитан воздушного судна выжил, сообщил пресс-секретарь аэропорта Трибхуван Субаш Джа изданию Himalayan Times.

«На борту самолета находились 19 человек, включая членов экипажа», - заявил он.

По словам Джа, капитана срочно доставили в больницу.

Авиафирма Saurya Airlines обнародовала список пассажиров рухнувшего в Катманду самолета. Согласно перечню, на борту находились только сотрудники перевозчика. Очевидцы рассказали, что воздушное судно взлетало с южного конца полосы, после чего внезапно перевернулось и загорелось.

СМИ сообщили о крушении самолета в Непале утром 24 июля. Борт направлялся из Катманду в Покхару. Полиция и пожарные организовали спасательные работы на месте ЧП, сообщили «Известия».

Самолеты Падение самолета в Непале
24 июля 2024, 09:35
Самолет с 19 людьми на борту потерпел крушение в аэропорту столицы Непала
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В аэропорту Трибхуван в Катманду разбился самолет. Об этом сообщило издание Kathmandu Press.

На борту воздушного судна находились 19 человек. Рейс направлялся из столицы Непала в Покхару. По данным СМИ, самолет потерпел крушение при взлете.

При этом журналисты My Republica заявили, что воздушное судно упало при посадке.

Руководство аэропорта сообщило, что на борту не было пассажиров, там находились только технические специалисты. Самолет принадлежал авиаперевозчику Sourya Airlines.

В Подмосковье 12 июля разбилось воздушное судно Sukhoi Superjet 100. Борт упал в районе Коломны. Жертвами авиакатастрофы стали три человека: бортпроводник и два пилота. Межгосударственный авиационный комитет установил, что самолет ушел в пике после превышения скорости.

Несколько дней назад в Казахстане упал самолет Ан-2. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящего воздушного судна, сообщили «Известия».

Авиакатастрофы Самолеты
24 июля 2024, 08:48
Кеннеди-младший заявил о скором начале революции в США
Global Look Press
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США в будущем столкнутся с революцией. Об этом заявил независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший в социальной сети X.

Он задался вопросом, на что именно будет опираться революция в США. По его мнению, перемены в стране могут произойти как под воздействием идеализма, так и под влиянием «темных, регрессивных сил».

«Выбор за нами», - заключил политик.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предположил, что преемник президента США Джо Байдена Камала Харрис является марионеткой в руках сына финансиста Джорджа Сороса. Он рассказал, что демократическая партия намеренно выдвинула в качестве кандидата человека, которым будет легко управлять. Маск добавил, что экс-лидер США Дональд Трамп может действовать самостоятельно и в случае переизбрания проведет в государстве реформы.

Политолог Дмитрий Солонников высказал похожую точку зрения - он сообщил, что важнейшие решения за Харрис будут принимать другие люди.

США Выборы президента США

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