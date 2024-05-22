Штаб Трампа по ошибке выложил видео о превращении США в единый рейх

В ролике говорилось о том, как изменится страна после того, как Трамп снова станет президентом, сообщила газета Politico. Видео содержало реплику о «едином рейхе». Позже его удалили из соцсети политика.

Публикацию раскритиковали американские СМИ и Белый дом, обвинив Трампа в «нацистской» риторике.

«Это отвратительно, глупо и позорно для кого-либо - продвигать контент, связанный с нацистским правительством Германии при Адольфе Гитлере», - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что о содержании ролика уже проинформировали президента США Джо Байдена.

В предвыборном штабе политика заявили, что сотрудник сделал репост, но не видел слов, поэтому они не знали о содержании видео. Что касается Трампа, то он вообще в это время находился в суде.

Ранее скандалом закончился показ фильма «Ученик» режиссера Али Аббаси на Каннском кинофестивале. В нем рассказывалось об отношениях молодого Трампа и юриста Роя Кона. Последний учил Трампа жестким методам ведения бизнеса и политики.