14 октября 2024, 16:39

Шри-Ланка попросит включить ее в БРИКС

Unsplash
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Власти Шри-Ланки подадут заявку на включение страны в состав БРИКС. Об этом заявил глава МИД Виджита Херат, его процитировала местная газета The Morning.

По его словам, Шри-Ланка планирует укреплять отношения с развивающимися экономиками, поэтому официально попросит присоединить ее к международному объединению и Новому банку развития.

«Я уже направил письма своим коллегам в государствах - членах БРИКС с просьбой о поддержке», - подчеркнул Херат.

Он добавил, что ни министр иностранных дел, ни президент Шри-Ланки не смогут посетить следующий саммит БРИКС в Казани 23–24 октября из-за парламентских выборов. Просьбу о вступлении в организацию от страны передаст на мероприятии представитель министерства иностранных дел, заключил дипломат.

Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин допустил, что страна подаст заявку на включение в БРИКС. Объединение может стать для Сербии альтернативой Евросоюзу, объяснил он.

Шри-Ланка БРИКС
14 октября 2024, 15:57
Две россиянки бросили младенца в аэропорту Антальи
РИА «Новости»
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Россиянка бросила младенца в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи и попыталась улететь в Москву вместе с подругой, но обеих задержали. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, ребенка нашла уборщица и тут же сообщила в службу безопасности аэропорта. Женщины не успели покинуть Турцию. Младенца отправили в больницу, он сейчас под наблюдением врачей.

Генконсульство в Анталье подтвердило РИА «Новости» информацию и пообещало оказать задержанным всю необходимую консульскую помощь.

В августе иностранка подкинула новорожденного сына к дому малютки в Санкт-Петербурге, перед этим сбежав из роддома. Через два дня ее задержали.

Турция Задержания Дети Россия
14 октября 2024, 11:38
Украденную нацистами картину Моне вернули семье владельцев спустя 80 лет
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Пастельную картину Клода Моне, украденную нацистами в годы Второй мировой войны, спустя 80 лет вернули семье владельцев. Об этом сообщила газета The Guardian.

Издание сообщило, что семья Парлаги купила полотно на аукционе в Австрии в 1936 году. После аншлюса они вынуждены были уехать из-за еврейских корней. В 1941 году картина исчезла. Когда война закончилась, и сам Парлаги, и его сын до самой смерти искали произведение, но так и не нашли.

ФБР начало расследование в 2021 году. Выяснилось, что в Новом Орлеане некий арт-дилер купил работу Моне и перепродал ее в частную коллекцию. В 2023 году произведение выставили на продажу в Техасе. Сотрудники ФБР связались с продавцами и объяснили, что полотно краденое. Продавцы отказались от претензий на товар и передали его властям, а те - потомкам изначальных владельцев.

В феврале из главного здания МГУ украли картину Лагорио «Бурное море» , однако уже спустя 10 дней ее нашли.

Вторая мировая война Австрия ФБР Картины
14 октября 2024, 10:05
ЦАХАЛ ударил по больнице в секторе Газа с командным центром ХАМАС
Global Look Press
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Армия обороны Израиля ударила по больнице в городе Дейр-эль-Балах в Газе, где якобы располагались бойцы палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад по указанию разведки ЦАХАЛ и израильского управления по безопасности (ISA) ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре в районе Дейр-эль-Балах», - указали в израильской армии.

По данным ЦАХАЛ, командно-контрольный центр расположился в здании, в котором раньше была больница «Шухада аль-Акса».

На прошлой неделе военное крыло палестинского движения ударило ракетами по Тель-Авиву. На фоне ударов в городе и его южных пригородах начали работать сирены воздушной тревоги. Армия обороны Израиля зафиксировала пуск пяти ракет из района Хан-Юниса в южной части Газы. Некоторые из них, по данным ЦАХАЛ, рухнули в центре страны.

Израиль Больницы Армия Конфликт Израиля и Палестины
14 октября 2024, 08:59
«Время гегемонии Вашингтона уходит». В Госдуме объяснили интерес Сербии к БРИКС
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БРИКС признали в Европе, и подтверждением этому стало желание Сербии присоединиться к организации. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Сербия перестала видеть партнера в лице ЕС, поэтому рассматривает для путь вступления в БРИКС. По его словам, все больше государств признают, что объединение является перспективой и гарантией многополярного мира.

«Участников и наблюдателей объединения не шантажируют, им не ставят абсурдных условий по сотрудничеству, не вмешиваются в суверенные дела этих стран», - добавил спикер ГД.

Экономика стран БРИКС растет, в то время как показатели Евросоюза стагнируют, напомнил Володин. Интерес к участию в объединении, которое становится крупнейшим экономическим центром, проявляют более 30 стран.

«Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит», - заключил председатель Госдумы.

Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин допустил возможность присоединения страны к БРИКС. Он отметил, что государство направит на саммит в Казани своих представителей.

Сербия Евросоюз БРИКС

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