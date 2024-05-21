Шри-Ланка намерена вступить в БРИКС

«Мы намерены стремиться к вступлению в БРИКС. Комитет правительства изучит вопрос присоединения к организации, в которой уже состоит Индия», - приводит слова главы ведомства агентство ANI.

Сабри подчеркнул, что Шри-Ланка проведет консультации с Индией и попросит ее поддержки на пути вступления в БРИКС.

«Мы получили приглашение поучаствовать во встрече глав МИД стран БРИКС к России. Надеюсь, что буду там. Если вы спросите лично меня, то я думаю, что нам нужно очень серьезно посмотреть на БРИКС», - добавил глава ведомства.

БРИКС создали в 2006 году, с тех пор она прошла две стадии расширения. К первоначальному составу в 2011 году, в котором находились Россия, Китай, Индия и Бразилия, присоединились ЮАР. С 1 января 2024 года работу в организации начали Саудовская Аравия, Эфиопия, Иран, Египет и ОАЭ.

Ранее стало известно, что полноценным членом БРИКС захотела стать Колумбия.