Шредера вызвали к качестве свидетеля по делу об СП-2
Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о «Северном потоке — 2». Об этом сообщило издание Der Spiegel.
Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о «Северном потоке - 2». Об этом сообщило издание Der Spiegel.
Речь идет о расследовании дела, связанного с деятельностью фонда поддержки строительства газопровода.
Комиссия по расследованию парламента земли Мекленбург-Передняя Померания также вызвала в качестве свидетеля местного премьера Мануэлу Швезиг. Точные даты слушаний в комиссии не уточнили.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов, хотел заключить тайную сделку с американцами для предотвращения санкций против строительства «Северного потока - 2». Администрация экс-президента США Дональда Трампа грубо отклонила предложение.
При этом американский лидер Джо Байден пошел на серьезный компромисс с правительством Германии в вопросе строительства СП-2.