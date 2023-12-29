Шпион или исследователь. Что известно об американском космоплане X-37B

Что известно о космоплане X-37B Космоплан X-37B считается одним из самых секретных военных проектов Соединенных Штатов. Работы над созданием Boeing X-37 начались еще в 1999-м. Первый тестовый полет состоялся в апреле 2006 года. Он прошел успешно, хотя при посадке аппарат выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил носовую стойку шасси.

Впервые в космос беспилотник отправился в 2010 году. Стартовой площадкой послужил мыс Канаверал, а выводил космолет на орбиту тягач «Атлас-5». Спустя почти восемь месяцев Х-37В совершил ночную посадку на взлетно-посадочную полосу базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

Главный интерес - спутники России Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов пояснил «360», что космопланы, как правило, находятся на низких орбитах, по сути - на границе космоса и атмосферы. Там они могут достаточно эффективно перемещаться и в случае необходимости (если возможности позволяют), выпускать дополнительные аппараты.

США запустили космический БПЛА Космические силы США запустили в космос Boeing X-37, известный также как X-37B Orbital Test Vehicle. Космоплан - экспериментальный беспилотный орбитальный корабль многоразового использования. Это четвертый полет для данного корабля, всего было сделано семь запусков, сообщило РИА «Новости».

Заявленная цель миссии: провести широкий спектр испытаний, включая воздействие радиации на материалы, предоставленные НАСА. Аппарат вывела на орбиту ракета-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy космической компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

Соединенные Штаты впервые использовали ракету с большой грузоподъемностью. Эксперты предположили, что при нынешнем запуске орбита у космоплана будет выше, чем у предыдущих миссий, сообщало издание Ars Technica.

Потенциально у космоплана X-37B достаточно широкое применение, отметил эксперт. Так как он засекречен, нельзя стопроцентно утверждать, что за миссии он выполняет в рамках своего полета. Однако предположить, какие эксперименты проводят американцы, возможно.

«Подозреваю, что текущая миссия данного аппарата в большей степени связана с исследованиями новых спутников , запущенных российскими вооруженными силами. А вторая задача, скорее всего, лежит в рамках отработки участия Соединенных Штатов Америки в военном конфликте на Украине», - предположил Орлов.

Согласно открытым данным, во время шестого, предпоследнего полета космоплана в 2022 году, в числе прочего поверялись возможности преобразования солнечной энергии в радиочастотное микроволновое излучение, которое при передаче на Землю могло бы преобразовываться в электричество. Также был выпущен небольшой спутник FalconSat-8.

Однако российские и китайские, а также некоторые эксперты союзников США по НАТО всерьез считают, что эксперименты на космолете могут касаться космического оружия. Американское Министерство обороны в ответ заверило, что аппарат - экспериментальный образец и никак не касается подобных разработок.