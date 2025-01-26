Шпиц Лукашенко Умка пометил избирательный участок в Минске

На ролике видно, как президент вместе с собакой прибыл на первый участок Центрального района Минска. При входе в здание Умка вскинул лапу и пометил угол.

В мае 2024 года Лукашенко прибыл со шпицем в Москву на парад Победы. Питомца белорусского лидера назвали отвлекающим маневром. Эксперт немецкого таблоида Юлиан Репке уверен, что Лукашенко стал часто появляться на публике с белым шпицем, чтоб убрать фокус с якобы существующих в Белоруссии проблем.

В марте того же года президент принес Умку на военное совещание. Питомец лежал перед главой государства на столе. Совещание прошло в рамках рабочей поездки Лукашенко в Ошмянский район Гродненской области.