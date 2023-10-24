Схожий на якорь предмет обнаружили на месте повреждения Balticconnector

«С места происшествия убрали так называемый инородный предмет. <…> Размеры якоря 2,5×2×1 метра», - указал Лохи, продемонстрировав снимок.

Он отметил, что у якоря отсутствовал один из зубцов. Финское руководство отдало распоряжение о поднятии его со дна.

До этого финские журналисты опубликовали фото корабля Newnew Polar Bear. На кадрах отчетливо видно, что у судна нет левого якоря, а некоторые перевозимые контейнеры накренились.

Ранее версию о повреждении Balticconnector якорем высказывал глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен. Он указал, что будет сложно доказать, был ли это несчастный случай или преднамеренное действие.