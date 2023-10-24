Схожий на якорь предмет обнаружили на месте повреждения Balticconnector
На месте повреждения газопровода Balticconnector, расположенного между Финляндией и Эстонией, обнаружили предмет, который был похож на большой якорь. Об этом заявил представитель финской центральной криминальной полиции Ристо Лохи. Трансляция брифинга велась на телерадиоканале Yle.
«С места происшествия убрали так называемый инородный предмет. <…> Размеры якоря 2,5×2×1 метра», - указал Лохи, продемонстрировав снимок.
Он отметил, что у якоря отсутствовал один из зубцов. Финское руководство отдало распоряжение о поднятии его со дна.
До этого финские журналисты опубликовали фото корабля Newnew Polar Bear. На кадрах отчетливо видно, что у судна нет левого якоря, а некоторые перевозимые контейнеры накренились.
Ранее версию о повреждении Balticconnector якорем высказывал глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен. Он указал, что будет сложно доказать, был ли это несчастный случай или преднамеренное действие.