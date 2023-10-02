«Шоу на публику». США продолжат помогать Украине

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По словам замминистра, фундаментальная нацеленность США на поддержку Украины не меняется.

«Они будут продолжать поддержку. Нам не надо думать, что от этого что-то меняется, это просто шоу на публику, это трескотня», - сказал Рябков.

Он добавил, что Россия не видит перспектив улучшения отношений с американской стороной. Ситуация не изменится, пока США «не одумаются и не начнут менять свою политику», подчеркнул Рябков.

Проект финансирования работы правительства, поспешно принятый в США, разочаровал Евросоюз , поскольку не предусматривает выделения денег на помощь Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Украинские СМИ ранее писали, что в Соединенных Штатах истек срок действия закона о ленд-лизе для Украины , подписанного президентом Джо Байденом в мае 2022 года.