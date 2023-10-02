«Шоу на публику». США продолжат помогать Украине
Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку Украине, несмотря на принятие временного бюджета, который не предполагает средств на помощь киевскому режиму. Об этом ТАСС заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
По словам замминистра, фундаментальная нацеленность США на поддержку Украины не меняется.
«Они будут продолжать поддержку. Нам не надо думать, что от этого что-то меняется, это просто шоу на публику, это трескотня», - сказал Рябков.
Он добавил, что Россия не видит перспектив улучшения отношений с американской стороной. Ситуация не изменится, пока США «не одумаются и не начнут менять свою политику», подчеркнул Рябков.
Проект финансирования работы правительства, поспешно принятый в США, разочаровал Евросоюз , поскольку не предусматривает выделения денег на помощь Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Украинские СМИ ранее писали, что в Соединенных Штатах истек срок действия закона о ленд-лизе для Украины , подписанного президентом Джо Байденом в мае 2022 года.