Шор заявил, что Санду проиграла референдум о евроинтеграции Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду проиграла референдум по вступлению республики в Евросоюз. Такое мнение выразил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор. Его процитировало РИА «Новости».
Он напомнил, что полгода назад обещал Санду баттл по референдуму. По его словам, молдавский лидер запугивала всех арестами и обысками.
«Сегодня я тебя поздравляю - баттл ты проиграла, Молдавия проголосовала против», - высказался Шор.
Лидер оппозиционного блока поблагодарил молдавский народ за «твердость и жесткость», а также за то, что не поддались на провокации.
В минувшее воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и еврореферендум.
Как сообщил RT , после обработки 98,02% протоколов против вступления республики в Евросоюз проголосовали 50,12%. За евроинтеграцию выступили 49,88%. Санду заявила, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию. По ее словам, в выборы вмешались «ОПГ вместе с иностранными силами».