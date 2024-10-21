Шор заявил, что Санду проиграла референдум о евроинтеграции Молдавии

Он напомнил, что полгода назад обещал Санду баттл по референдуму. По его словам, молдавский лидер запугивала всех арестами и обысками.

«Сегодня я тебя поздравляю - баттл ты проиграла, Молдавия проголосовала против», - высказался Шор.

Лидер оппозиционного блока поблагодарил молдавский народ за «твердость и жесткость», а также за то, что не поддались на провокации.

В минувшее воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и еврореферендум.

Как сообщил RT , после обработки 98,02% протоколов против вступления республики в Евросоюз проголосовали 50,12%. За евроинтеграцию выступили 49,88%. Санду заявила, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию. По ее словам, в выборы вмешались «ОПГ вместе с иностранными силами».