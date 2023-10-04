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В Баварии и Гессене, население которых составляет 19 миллионов человек, пройдут местные выборы. Проведенные опросы показали, что партию Шольца ждет историческое фиаско и «настоящий разгром».

«Для Олафа Шольца воскресный вечер, скорее всего, станет худшим моментом в его канцлерстве», - указало издание.

По его информации, Шольц может по-разному использовать сложившуюся ситуацию. Так, канцлер имеет возможность «перезагрузить» кабинет министров или сделать «политический разворот» по трем ключевым вопросам: миграции, промышленной и энергетической политике.

«В-третьих, Шольц, конечно, мог бы сделать то, что он всегда делал в кризисных ситуациях: промолчать и кое-как перебиваться», - заключил телеканал.

Ранее канцлер Германии во время встречи с жителями Гамбурга не смог назвать примерную стоимость топлива на немецких заправках. Он заявил, что не знает, сколько стоит сейчас бензин.