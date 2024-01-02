Шольцу предрекли отставку в 2024 году

Авторы издания отметили, что за 2023 год уровень поддержки СПГ снизился с 20 до 15%. Главным претендентом на пост Шольца назвали действующего министра обороны Бориса Писториуса, который возглавил рейтинг самых популярных немецких политиков.

Отставка может произойти из-за скандала с мошеннической схемой, которую Шольц провернул в 2020 году с компанией Wirecard. Тогда он занимал должность министра экономики, а контроль подобного был его прямой обязанностью. При этом канцлер не признал свою вину за случившееся.

В декабре Олаф Шольц потерял в рейтинге одобрения населения сразу 14 процентных пунктов и откатился на 14-е место среди 20 политиков. На втором месте после президента Франка-Вальтера Штайнмайера идет министр обороны Борис Писториус.