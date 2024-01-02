02 января 2024, 19:20

Шольцу предрекли отставку в 2024 году

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно покинуть свой пост в 2024 году, что связано с падением доверия немцев к его партии СПГ. Об этом написала итальянская газета La Repubblica.

Авторы издания отметили, что за 2023 год уровень поддержки СПГ снизился с 20 до 15%. Главным претендентом на пост Шольца назвали действующего министра обороны Бориса Писториуса, который возглавил рейтинг самых популярных немецких политиков.

Отставка может произойти из-за скандала с мошеннической схемой, которую Шольц провернул в 2020 году с компанией Wirecard. Тогда он занимал должность министра экономики, а контроль подобного был его прямой обязанностью. При этом канцлер не признал свою вину за случившееся.

В декабре Олаф Шольц потерял в рейтинге одобрения населения сразу 14 процентных пунктов и откатился на 14-е место среди 20 политиков. На втором месте после президента Франка-Вальтера Штайнмайера идет министр обороны Борис Писториус.

Германия Олаф Шольц
02 января 2024, 19:30
Поезда дальнего следования выбились из расписания по всей Финляндии
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Поезда дальнего следования выбились из расписания в Финляндии и двигаются с опозданием в диапазоне от 15 до 45 минут. Такая картина наблюдается по всей стране, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на финское издание Yle.

Причиной сбоя в движении составов стали сильные холода. По расписанию из-за морозов ходит лишь пятая часть поездов.

Пригородные электрички курсируют лучше - расписание удается соблюдать 70% из них, а в случае опоздания время задержки не превышает 15 минут.

Но отдельные рейсы все равно пришлось отменять: на фоне сильных холодов подвижные составы просто замерзли.

Сильные морозы пришли также в Москву и Подмосковье. В регионах объявили оранжевый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра, температура в начале года упала на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Финляндия Поезда
02 января 2024, 19:13
Пожарные нашли тело погибшего в загоревшемся доме в Вильнюсе
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В загоревшемся после серии взрывов доме в Вильнюсе нашли погибшего. Как сообщил сайт LRT, об этом в беседе с журналистами заявил представитель пожарно-спасательной службы Донатас Гурявичюс.

Он пояснил, что спасатели обнаружили труп в одной из квартир во время работы по тушению пожара. Но из-за того, что тело находится среди обрушившихся конструкций, подойти к нему пока невозможно - нужно ждать разбора завалов.

«Мы видим, что это тело человека, но пока не можем подтвердить личность или установить пол», - заявил Гурявичюс.

Представитель ведомства добавил, что работы займут несколько часов. Здание обследуют полностью, чтобы убедиться в его безопасности. По предварительным данным, некоторые конструкции дома после взрывной волны стали неустойчивыми.

Принимавший участие в тушении пожара спасатель Витаутас Ненартавичюс подтвердил, что с места происшествия в больницу забрали пять человек. Он добавил, что среди них оказалась женщина, которая заявила, что в квартире остался маленький ребенок. В ходе обхода пострадавших помещений пожарные проверят эту информацию.

Пожар охватил пятиэтажный дом Вильнюса во вторник, 2 января. Возникновению огня предшествовала серия взрывов , точную причину которых пока не установили. Огонь охватил четыре квартиры. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов и передали врачам пятерых пострадавших.

В загоревшемся после серии взрывов доме в Вильнюсе нашли погибшего. Как сообщил сайт LRT , об этом в беседе с журналистами заявил представитель пожарно-спасательной службы Донатас Гурявичюс.

Пожары Литва
02 января 2024, 19:09
Франция закрыла посольство в Нигере
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Франция приняла решение о закрытии посольства в Нигере до дальнейшего уведомления. Об этом сообщила пресс-служба французского МИД.

«Посольство республики в Нигере приостановило работу до дальнейшего уведомления», - заявили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники дипломатического представительства продолжат исполнять свои обязанности из Парижа. Консульство Франции в регионе будет и далее осуществлять деятельность.

В конце июля 2023 года военные Нигера объявили об отстранении Мохамеда Базума с поста президента. Командующий президентской гвардией Абдурахман Тчиани вышел в эфир национального телевидения, представившись руководителем новоиспеченного «Национального совета по защите отечества».

В октябре Франция начала вывод своих воинских подразделений с территории Нигера. Нынешнее правительство африканского государства анонсировало намерение разобрать авиабазу Ниамея.

Международные отношения Франция Нигер
02 января 2024, 18:00
Число погибших при землетрясениях в Японии достигло 55
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Общее число жертв в результате землетрясений в Японии достигло 55 человек. Об этом сообщило издание Asahi со ссылкой на оперативные службы.

Также в списке пострадавших числятся свыше 100 человек. Большинство из них - жители префектуры Исикава, которая оказалась в самом эпицентре подземных толчков. В этом регионе катаклизм уничтожил более 200 жилых домов.

По данным министерства экономики, торговли и промышленности, без доступа к электричеству остались порядка 33 тысяч домов в префектурах Исикава и Ниигата. Оперативные службы приостановили работу автозаправочных станций.

Землетрясения в Японии начались в первый день нового года. Власти страны помогли эвакуироваться более 60 тысячам человек, но многие все еще ждут прибытия спасателей.

Ранее в Сети появилось видео разрушительного землетрясения и цунами на острове Хонсю.

Землетрясения Япония

Новости по теме