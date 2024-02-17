Шольцу не понравилась идея сделать фон дер Ляйен генсеком НАТО

Кандидатуру главы ЕК выдвинул госсекретарь США Энтони Блинкен, а президент Джо Байден предложил Шольцу ее рассмотреть. Источник издания сообщил, что глава немецкого правительства был категорически против этого. По его мнению, антироссийская позиция фон дер Ляйен может стать проблемой в долгосрочной перспективе.

Журнал Foreign Policy писал, что избрание нового генсека НАТО будет «непрозрачным». Страны - члены альянса начали консультации, однако влияние на решение этого вопроса имеют США, Великобритания, Франция и ФРГ.

Ранее американская журналистка назвала Столтенберга «лгуном номер один».