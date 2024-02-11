11 февраля 2024, 14:33

Шольца в Вашингтоне сравнили с собакой Байдена

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В Вашингтоне канцлера Германии Олафа Шольца сравнили с собакой президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщило немецкое издание Welt.

«Если поспрашивать в Госдепартаменте, то можно узнать, что у Байдена есть даже двуногий немецкий друг», - рассказали авторы материала.

Фраза является отсылкой к поговорке, которую придумал бывший американский лидер Гарри Трумэн. Она гласит: «Если вы хотите иметь друга в Вашингтоне, заведите себе собаку». Журналисты добавили, что у Байдена уже есть две немецкие овчарки.

«Шольц любит прятаться за Байденом», - заявил директор европейского направления аналитического центра Hudson Institute Питер Раф.

Ранее стало известно, что овчарку Байдена Коммандера увезли из Белого дома. Причиной стали неоднократные нападения на агентов Секретной службы США. С октября 2022 по январь 2023 года любимый пес главы государства 10 раз накидывался на персонал Белого дома. Решающим стал 11-й случай, когда собака укусила офицера.

США Вашингтон Собаки Джо Байден Олаф Шольц
11 февраля 2024, 14:35
Песков объяснил, почему Карлсон не стал задавать Путину слишком острые вопросы
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Западной аудитории повезло, что американский репортер Такер Карлсон отказался от слишком острых вопросов в интервью с президентом Владимиром Путиным. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его мнению, глава государства ответил бы на слишком щекотливые вопросы «очень острыми отповедями».

«В первых откликах Карлсона обвиняют в том, что он не задал ни одного острого вопроса. Я скажу так, что, наверное, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять», - указал пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что ответы российского лидера на острые вопросы многим бы не понравились. Песков также подчеркнул, что американский журналист корректно выстроил интервью и проявил к главе государства уважение.

Ранее французский политик Флориан Филиппо сравнил беседу Карлсона и Путина с пощечиной для прессы стран НАТО. Он назвал интервью мировым феноменом и предположил, что оно окажет сильное влияние на медийное пространство.

Кремль Дмитрий Песков Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
11 февраля 2024, 13:47
Песков назвал Карлсона зеркалом американского общественного мнения
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Такер Карлсон дал американцам возможность самим составить мнение о России. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента назвал Карлсона зеркалом общественного мнения в США и отметил, что американец во время интервью искренне пытался разобраться в политических вопросах.

«Он искреннее пытался разобраться, и он дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки», - заключил Песков.

Он подчеркнул, что беседа американского журналиста с Путиным поможет донести до жителей США идеологию российского лидера. По словам Пескова, Карлсон перед интервью провел серьезную подготовку.

«Американцы очень большие интроверты. И они традиционно живут в своем мире, и они мало интересуются зарубежьем, как ни странно, и они мало знают о зарубежье», - указал пресс-секретарь Путина.

Ранее официальный представитель Кремля предположил, что американской аудитории будет сложно воспринять историческую часть интервью. Больше всего этот фрагмент беседы заинтересует специалистов в области истории.

США Кремль Дмитрий Песков Россия Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
11 февраля 2024, 13:36
Запад тяжело воспримет историческую часть интервью Путина
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Западная аудитория очень тяжело воспримет историческую часть интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

«Президент опирается на очень глубокое знание истории. И свое суждение об истории он формирует именно на основе первоисточников», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом на Западе, в том числе в Восточной Европе, есть множество специалистов, историков, которые будут живо интересоваться этой частью беседы. Поэтому своя аудитория тоже найдется, заключил Песков.

Пресс-секретарь президента ранее рассказал, что Карлсон сам предложил провести интервью с Путиным. Кремль опасался «гонений» на американского журналиста из-за беседы.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью Путина привело НАТО в ярость. Альянс не может смириться с тем, что Карлсон дал людям отличную от натовской пропаганды информацию, отметил политик.

Кремль Дмитрий Песков Интервью Запад НАТО Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
11 февраля 2024, 12:47
Нацинтересы. В МИД рассказали о подготовке ответа на санкции ЕС против алмазов
РИА «Новости»
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Россия исходит из национальных интересов при подготовке ответа на санкции Европейского союза против алмазов. Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников, чьи слова привело РИА «Новости».

Ограничения на импорт драгоценных камней из России в европейские государства и страны G7 вступили в силу с 1 января 2024 года. С 1 марта страны «большой семерки» начнут поэтапно сокращать импорт алмазов, обработанных в третьих странах.

«Мы же при принятии решений об ответных мерах на недружественные шаги неизменно руководствуемся задачами эффективного обеспечения национальных интересов нашей страны и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в целом», - отметил Студенников.

Он добавил, что антироссийские санкции в отношении алмазов станут болезненными для стран Европы, связанных с мировой торговлей драгоценными камнями. Студенников привел в пример Бельгию. Он считает, что государство находится на грани экономических убытков и потери рабочих мест из-за ограничений в адрес России.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты с 1 марта запретят ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России. Решение приняли по результатам консультаций с Госдепом, Минторговли и Министерством внутренней безопасности.

Торговля Европа Санкции Россия

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