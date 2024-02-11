Шольца в Вашингтоне сравнили с собакой Байдена

«Если поспрашивать в Госдепартаменте, то можно узнать, что у Байдена есть даже двуногий немецкий друг», - рассказали авторы материала.

Фраза является отсылкой к поговорке, которую придумал бывший американский лидер Гарри Трумэн. Она гласит: «Если вы хотите иметь друга в Вашингтоне, заведите себе собаку». Журналисты добавили, что у Байдена уже есть две немецкие овчарки.

«Шольц любит прятаться за Байденом», - заявил директор европейского направления аналитического центра Hudson Institute Питер Раф.

Ранее стало известно, что овчарку Байдена Коммандера увезли из Белого дома. Причиной стали неоднократные нападения на агентов Секретной службы США. С октября 2022 по январь 2023 года любимый пес главы государства 10 раз накидывался на персонал Белого дома. Решающим стал 11-й случай, когда собака укусила офицера.