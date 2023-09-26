Шольца уличили в осведомленности о планах США вокруг «Северных потоков»
Канцлер Германии Олаф Шольц был в курсе планов администрации США по взрывам на «Северных потоках». Об этом в материале на сайте Substack написал независимый журналист-расследователь Сеймур Херш.
Он сослался на источники в ЦРУ, которые заявили об осведомленности немецкого политика насчет предстоящих взрывов.
«Некоторые сотрудники ЦРУ считают, что Шольц был в курсе о планировании разрушения газопроводов», - написал Херш.
Ранее журналист сообщил, что власти США выбрали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» для теракта, потому что посчитали их легкодоступными для атаки.
По мнению Херша, американская администрация опасалась потерять влияние на важнейших союзников в Европе, в частности Германию, из-за дешевых энергоресурсов из России.
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