Шольца уличили в осведомленности о планах США вокруг «Северных потоков»

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Он сослался на источники в ЦРУ, которые заявили об осведомленности немецкого политика насчет предстоящих взрывов.

«Некоторые сотрудники ЦРУ считают, что Шольц был в курсе о планировании разрушения газопроводов», - написал Херш.

Ранее журналист сообщил, что власти США выбрали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» для теракта, потому что посчитали их легкодоступными для атаки.

По мнению Херша, американская администрация опасалась потерять влияние на важнейших союзников в Европе, в частности Германию, из-за дешевых энергоресурсов из России.

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