Шольца признали главным неудачником Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц больше остальных коллег просел в рейтинге одобрения немецких политиков в декабре. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.
Согласно результатам рейтинга, нынешний глава правительства потерял сразу 14% одобрения населения и откатился на 14-е место среди 20 политиков.
Среди членов правящей коалиции в Германии уровень одобрения также снизился у министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер и главы МИД Германии Анналены Бербок - по минус 4%.
При этом позиции министра обороны Бориса Писториуса не претерпели изменений, он идет на втором месте сразу президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Ранее Шольц обвинил Россию в росте цен на электричество и газ в Европе. В ответ депутат Леонид Слуцкий призвал его не смотреть в рот Западу и задуматься об интересах страны, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев поймал его на лжи.