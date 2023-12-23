Согласно результатам рейтинга, нынешний глава правительства потерял сразу 14% одобрения населения и откатился на 14-е место среди 20 политиков.

Среди членов правящей коалиции в Германии уровень одобрения также снизился у министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер и главы МИД Германии Анналены Бербок - по минус 4%.

При этом позиции министра обороны Бориса Писториуса не претерпели изменений, он идет на втором месте сразу президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее Шольц обвинил Россию в росте цен на электричество и газ в Европе. В ответ депутат Леонид Слуцкий призвал его не смотреть в рот Западу и задуматься об интересах страны, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев поймал его на лжи.