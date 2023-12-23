23 декабря 2023, 07:54

Шольца признали главным неудачником Германии

РИА «Новости»
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Канцлер Германии Олаф Шольц больше остальных коллег просел в рейтинге одобрения немецких политиков в декабре. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Согласно результатам рейтинга, нынешний глава правительства потерял сразу 14% одобрения населения и откатился на 14-е место среди 20 политиков.

Среди членов правящей коалиции в Германии уровень одобрения также снизился у министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер и главы МИД Германии Анналены Бербок - по минус 4%.

При этом позиции министра обороны Бориса Писториуса не претерпели изменений, он идет на втором месте сразу президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее Шольц обвинил Россию в росте цен на электричество и газ в Европе. В ответ депутат Леонид Слуцкий призвал его не смотреть в рот Западу и задуматься об интересах страны, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев поймал его на лжи.

Германия Олаф Шольц
23 декабря 2023, 05:23
Соседка Чарли Шина попыталась задушить его в собственном доме
РИА «Новости»
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Голливудского актера Чарли Шина пыталась задушить соседка, ворвавшаяся в его дом в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил таблоид TMZ со ссылкой на полицию Лас-Вегаса.

Женщина ворвалась в дом и напала на актера, когда он открыл дверь, услышав стук. По словам полицейских, она разорвала на Шине рубашку и попыталась его задушить, а потом просто вернулась к себе домой, уточнило издание.

Шин не смог объяснить, почему она поступила, но заметил, что это не первый случай, когда женщина повела себя неадекватно. Так, недавно она брызнула какой-то липкой жидкостью на его машину, а за день до нападения выбросила мусор перед его дверью Соседку Шина арестовали и предъявили ей обвинение в нападении, нанесении побоев и краже со взломом.

Ранее бывшая ассистентка голливудского актера Вина Дизеля Аста Джонассон обвинила его в насильственных действиях сексуального характера. Она подала гражданский иск в Верховный суд штата Калифорния. По ее словам, Дизель к ней приставал в гостиничном номере в Атланте, несмотря на то, что она ему четко дала понять о своем несогласии. После этого ее уволили.

США Преступления Голливуд Актеры
23 декабря 2023, 02:03
Байден утвердил оборонный бюджет США на 2024 год
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет в размере 886,3 миллиарда долларов на следующий финансовый год. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

В бюджете заложили 800 миллионов долларов на поддержку Украины, 11,5 миллиарда долларов на противостояние с Китаем, остальные средства выделят на повышение заработной платы военнослужащим, на профильные программы министерств обороны и энергетики, Государственного департамента и разведывательных служб При этом основную часть расходов на помощь Украине американский лидер запросил в отдельном законопроекте, который находится на рассмотрении в конгрессе.

Ранее Байден подписал указ , который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. Документ предоставил американской администрации право отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии России по обходу санкций в отношении ВПК страны.

Помимо этого, руководство США на фоне сокращения поддержки из собственного бюджета решило не отказываться от идеи конфисковать замороженные российские активы. Переговоры по линии министров финансов, дипломатов и юристов усилили в последние недели.

США Военные Джо Байден
23 декабря 2023, 01:04
Швейцария вслед за Евросоюзом усилила антироссийские санкции
РИА «Новости»
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Швейцария расширила санкционный список против России. Заявление об этом появилось на сайте Федерального совета страны.

Из документа следует, что Министерство экономики страны включило в санкционный список 61 физическое лицо и 86 организаций. Ограничения вступили в силу 21 декабря в 20:00 по московскому времени.

Среди физических лиц, попавших под санкции, руководители предприятий ВПК, члены Центральной избирательной комиссии России и белорусские военные.

«Что касается предприятий и организаций, о которых идет речь, то это, прежде всего, российские оружейные предприятия», - сказано в заявлении.

Кроме того, Федерального совета Швейцарии сообщил, что страна пока не присоединилась к европейским санкциям в отношении российских алмазов, но планирует сделать это в ближайшее время.

В понедельник, 18 декабря, Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. В числе новых ограничений есть запрет на экспорт алмазов из России. Он начнет действовать с 1 января 2024 года. С 1 сентября ЕС планирует запретить покупку алмазов российского происхождения, ограненных в третьих странах.

Военные Международные отношения Санкции Россия Швейцария
23 декабря 2023, 00:36
Названа самая красивая девушка планеты
Unsplash
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Представительница Албании Дрита Зири заняла первое место на международном конкурсе красоты «Мисс Земля». Об этом сообщила Lenta.ru.

Церемония награждения победительниц конкурса прошла во вьетнамском городе Хошимине. Зири обошла соперниц из 84 стран мира. В список восьми самых красивых девушек планеты также попали россиянка Дарья Луконькина и Дильназ Тилаева из Казахстана, причем последняя получила специальный приз за лучшее вечернее платье.

На родине Зири работала моделью и телеведущей. Она призналась, что самое необычное в ней как раз то, что за свою жизнь она не сделала ничего необычного. У нее просто не было на это времени, так как с первого класса она ходила в балетную школу, где важна была дисциплина и следование правилам.

Ранее участница конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь Европа - 2023» россиянка Дарья Решта столкнулась с насмешками над ее национальностью. Она назвала конкурс абсолютно неполитизированным в плане выбора победительницы и распределения мест, но при этом иногда слышала от других участниц подколы и упреки. Конкурс проходил в Шарм-эш-Шейхе, Решта вошла в первую пятерку и завоевала титул «Мисс Европа - 2023».

Планета Земля Красота конкурсы

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