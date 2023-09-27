Шольца и Бербок освистали из-за Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД страны Анналена Бербок столкнулись с неприятностями во время предвыборного турне из-за поставок оружия Украине. Хотя политики представляют разные партии, немцы встретили их одинаково неприветливо, сообщил Spiegel.
Шольц, представляющий социал-демократов, выступил перед потенциальными избирателями в центре Нюрнберга. Толпа приветствовала политика оскорблениями, криками «буу» и свистом. Собравшиеся обвинили канцлера в развязывании конфликта на Украине, инфляции и миграционном кризисе.
Похожая встреча ждала представительницу партии «Зеленых» Бербок в Аугсбурге. Местные жители обвинили партию министра иностранных дел в военных поставках на Украину.
В августе во время предвыборных мероприятий в Мюнхене Олафу Шольцу пришлось оправдываться за поставки оружия Украине. Тогда зрители тоже освистали канцлера.
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