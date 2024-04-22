Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива

«Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов», - заявил немецкий канцлер.

В том же выступлении Шольц поблагодарил премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере за поставку в Германию газа после разрыва отношений с Россией.

Страховые компании Lloyd’s of London и ArchInsurance отказались возмещать ущерб оператору взорванного в 2022 году «Северного потока». Nord Stream AG подал иск в суд Лондона на сумму 400 миллионов евро из-за отказа в выплате компенсаций.