Шольц заявил о готовых помочь союзникам 35 тысячах военных ФРГ

«В случае чрезвычайной ситуации порядка 35 тысяч немецких военнослужащих готовы содействовать нашим союзникам», - отметил он.

По его словам, армия Германии ориентировала на защиту своих союзников в Центральной и Северо-Восточной Европе. По его словам, войска ФРГ твердо намерены защищать «каждый сантиметр» земли НАТО.

«Безопасность наших союзников в Прибалтике - это наша безопасность. Нападение на них станет автоматическим нападением на нас, такого произойти не должно», - подчеркнул он.

Ранее Шольц совершил рабочую поездку в Китай, где провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны осудили нападение на ядерные объекты и выступили за соблюдение принципов Устава ООН.