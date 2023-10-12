Шольц заподозрил Иран в многолетней помощи ХАМАС
У немецких властей нет четких доказательств о поддержке атаки боевиков движения ХАМАС на города Израиля со стороны Ирана, однако это не могло произойти без длительной поддержки со стороны иранских властей. Об этом во время заседания в бундестаге заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Нам всем хорошо ясно, что ХАМАС не смог бы провести беспрецедентные атаки на территорию Израиля без поддержки Ирана на протяжении нескольких лет», - сказал он.
Утром 7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля после массированного ракетного обстрела. В ответ израильское правительство объявило о начале контртеррористической операции «Железные мечи» и ввело особое положение в стране.
Представители Ирана заявляли арабским СМИ, что не имели отношения к атаке на Израиль. Также они отметили, что действия боевиков ХАМАС соответствуют интересам палестинского народа.