Шольц запланировал телефонный разговор с Путиным

Израиль объявил о начале наземной операции «Стрелы севера» в районе границы на юге Ливана. Это конкретное решение кабмина израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, рассказал 360.ru историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Решение крайне рискованное. Это уже третья ливанская война Израиля. Предыдущие были в 1982 и 2006 годах», - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что последняя война закончилась для Израиля печально: никакой победы не было, а армия понесла огромные потери.

«Вот сейчас, начиная именно наземное вторжение, Израиль, конечно, руководимый нынешним премьером, очень сильно подставляется, потому что одно дело воевать с группировкой „Хезболла“ (до того была группировка ХАМАС), и другое дело воевать с государством Ливан, на стороне которого и Лига арабских государств, и в целом исламский мир», - заявил Станкевич.

Очень многое будет зависеть от реакции исламского мира и Соединенных Штатов на решения Нетаньяху, считает политолог.

«Риск крупной региональной войны встает в полный рост, и сейчас понятно, что этот риск Нетаньяху уже принял на себя. <…> Сохранят ли Соединенные Штаты поставки оружия и боеприпасов в Израиль в этой ситуации? Если сохранят, то они тоже становятся участником конфликта, и это, конечно, для нынешнего руководства Соединенных Штатов значит разделить все риски и все последствия», - добавил эксперт.

По его словам, сейчас важно сохранить посреднические действия тех государств, которые могут контактировать с обеими сторонами конфликта и сдерживать разгорающийся региональный пожар. Российская дипломатия будет действовать достаточно активно, заключил эксперт.

Израильские военные начали наземную операцию в Ливане 1 октября. ЦАХАЛ приступил к «рейдам против террористических объектов „Хезболлы“ в приграничной зоне».