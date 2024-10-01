01 октября 2024, 13:16

Шольц запланировал телефонный разговор с Путиным

Global Look Press
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Канцлер Германии Олаф Шольц собирается в ближайшие недели провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило немецкое издание Die Zeit.

Диалог может состояться в преддверии саммита «Большой двадцатки» в Бразилии. Мероприятие пройдет в ноябре. Окружение Шольца рассматривает возможность телефонных переговоров, но немецкая сторона пока не отправила запрос на их проведение.

По данным СМИ, канцлер ФРГ станет первым западным лидером, который позвонит Путину за последние полтора года, если переговоры состоятся.

Ранее казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев отказался от совместной пресс-конференции с Шольцем. Мероприятие сорвалось незадолго до его начала.

Германия Россия Переговоры Владимир Путин Олаф Шольц
01 октября 2024, 11:57
Стало известно, как Обама до сих пор продолжает управлять США
Global Look Press
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Сводный брат Барака Обамы Малик заявил, что экс-президент США по-прежнему оказывает значительное влияние на управление страной. Такую уверенность он выразил в беседе с The New York Post.

«Он все еще управляет Демократической партией, и он все еще управляет страной за закрытыми дверями», - подчеркнул собеседник издания.

По его мнению, Обама в случае победы Камалы Харрис на выборах получит колоссальную власть. Также он не исключил, что в выходе Джо Байдена из предвыборной гонки тоже не обошлось без влияния предыдущего президента-демократа.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что Обама рассчитывает на победу Харрис , чтобы обеспечить себе третий президентский срок, пусть и неофициальный.

По мнению журналиста Сеймура Херша, Обама поставил Байдену ультиматум : или тот добровольно снимается с выборов, или против действующего президента США активируют 25-ю поправку к конституции, признавая недееспособным.

США Выборы президента США Камала Харрис Барак Обама Демократическая партия США
01 октября 2024, 10:52
«Израиль сильно подставляется». Операции ЦАХАЛ в Ливане предрекли тяжелые последствия
Global Look Press
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Израиль объявил о начале наземной операции «Стрелы севера» в районе границы на юге Ливана. Это конкретное решение кабмина израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, рассказал 360.ru историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Решение крайне рискованное. Это уже третья ливанская война Израиля. Предыдущие были в 1982 и 2006 годах», - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что последняя война закончилась для Израиля печально: никакой победы не было, а армия понесла огромные потери.

«Вот сейчас, начиная именно наземное вторжение, Израиль, конечно, руководимый нынешним премьером, очень сильно подставляется, потому что одно дело воевать с группировкой „Хезболла“ (до того была группировка ХАМАС), и другое дело воевать с государством Ливан, на стороне которого и Лига арабских государств, и в целом исламский мир», - заявил Станкевич.

Очень многое будет зависеть от реакции исламского мира и Соединенных Штатов на решения Нетаньяху, считает политолог.

«Риск крупной региональной войны встает в полный рост, и сейчас понятно, что этот риск Нетаньяху уже принял на себя. <…> Сохранят ли Соединенные Штаты поставки оружия и боеприпасов в Израиль в этой ситуации? Если сохранят, то они тоже становятся участником конфликта, и это, конечно, для нынешнего руководства Соединенных Штатов значит разделить все риски и все последствия», - добавил эксперт.

По его словам, сейчас важно сохранить посреднические действия тех государств, которые могут контактировать с обеими сторонами конфликта и сдерживать разгорающийся региональный пожар. Российская дипломатия будет действовать достаточно активно, заключил эксперт.

Израильские военные начали наземную операцию в Ливане 1 октября. ЦАХАЛ приступил к «рейдам против террористических объектов „Хезболлы“ в приграничной зоне».

Израиль Военные Войны Операция «Стрелы севера» Конфликт Ливана и Израиля
01 октября 2024, 10:37
МИД ответил на угрозы Эстонии и Финляндии о перекрытии Финского залива
Unsplash
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Россия будет расценивать полную блокаду Финского залива для судоходства как нарушение международного права. Об этом РИА «Новости» заявили в МИД РФ.

Дипломаты прокомментировали угрозы Финляндии и Эстонии перекрыть российским кораблям доступ в акваторию Финского залива.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что в нормах международного права нет положений, позволяющих вводить против страны меры по ограничению судоходства.

«Если же речь идет о планах Финляндии и Эстонии установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, то подобный шаг является их суверенным правом», - добавили представители МИД.

По их словам, в этом случае Финляндия и Эстония не имеют права препятствовать российскому судоходству и контролировать его.

Ранее командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило указал на необходимость перекрыть Финский залив для российского флота. Он предложил разработать вместе с финской стороной схему для полного «запрета» движения кораблей РФ.

Финляндия Эстония МИД РФ
01 октября 2024, 07:13
Взрывы прогремели в Дамаске на фоне работы ПВО
Global Look Press
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Несколько взрывов прогремели в окрестностях Дамаска. Об этом сообщило сирийское телевидение SyriaTV.

Взрывы прозвучали в районах близ пригорода и двух деревень рядом со столицей Сирии. Сообщения о взрывах поступили на фоне военной операции Израиля в Ливане.

По данным издания SANA , обстрел начала израильская армия. Сирийские средства противовоздушной обороны ведут огонь по вражеским целям в районе Меззе.

Военный эксперт Евгений Михайлов выразил мнение, что Сирия и Иран придут на помощь Ливану после атак ЦАХАЛ. Эти страны сформируют новую арабскую коалицию для противостоянию Израилю, который перешел все красные линии, подчеркнул специалист.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о приближении подозрительных воздушных целей со стороны Ирака. В районе Голанских высот зазвучали сирены воздушной тревоги.

Взрывы ПВО Конфликт Ливана и Израиля

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