Шольц закрыл глаза на оскорбление от Маска

Шольц ответил на вопросы журналистов в Будапеште на полях саммита Европейского политического сообщества. Они попросили его прокомментировать заявление Маска о том, что канцлер - глупец.

«В мире, в котором мы живем, интернет-компании не являются органами государства. Поэтому я вовсе никак не принял это к сведению», - ответил политик.

Канцлер добавил, что настроен поддерживать хорошие отношения с США. По его словам, это не зависит от того, кто займет пост президента.

Маск раскритиковал Шольца за раскол в правящей коалиции в Германии, сообщили «Известия». Разногласия между «Зелеными», Социал-демократической и Свободной демократической партиями возникли из-за разного подхода к восстановлению экономики и финансирования Украины.