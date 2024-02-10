Шольц высмеял интервью Путина Карлсону

«Мы увидели смехотворное интервью Путина <…>. Он всегда говорит много лжи об истории этого [конфликта]», - заявил Шольц.

Аналогичную позицию он высказал в соцсети Х. Однако пользователи не поддержали канцлера, призвали прекратить быть марионеткой Соединенных Штатов и не позорить свою страну, а вместо этого прислушаться к Путину.

Интервью Путина Карлсону в соцсети Х только за сутки посмотрели более 150 миллионов раз, около 269 тысяч человек сделали репост. При этом Белый дом, Госдепартамент и СМИ призвали американцев не смотреть это видео. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой , эта реакция «изобличает лживость их подходов» и перечеркивает их попытки «наделить себя функцией морального мерила».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом назвал «смехотворным» и «лживым» интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Заявление опубликовали на сайте Белого дома.