Шольц уйдет из политики, если перестанет быть канцлером

Захваченного в октябре 2023 года во время атаки боевиков ХАМАС на Израиль россиянина Александра Труфанова освободят из сектора Газа 15 февраля. Об этом сообщили представители боевого крыла группировки «Исламский джихад»* в Telegram-канале.

В публикации напомнили, что это уже шестой обмен по возвращению в Израиль захваченных заложников в обмен на заключенных палестинцев.

«Мы решили завтра, в субботу, освободить сионистского заключенного Александра Труфанова в рамках шестой части первого этапа сделки по обмену пленными», - отметила группировка В конце января президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел сделать все возможное для освобождения из сектора Газа попавшего в плен соотечественника.

Глава государства подчеркнул, что у заложника два гражданства, одно из которых российское, поэтому забывать о нем нельзя.

Вопрос освобождения Труфанова и других заложников 3 февраля поднял заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов на встрече с представителем группировки ХАМАС Абу-Марзуком.

Собеседник российского дипломата пообещал передать Труфанова в ближайшее время. Он подчеркнул, что решение о его освобождении принято в рамках выполнения первого этапа сделки по прекращению боевых действий в секторе Газа.

*«Исламский джихад» - запрещенная в России террористическая организация