14 февраля 2025, 15:40

Шольц уйдет из политики, если перестанет быть канцлером

Global Look Press
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Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что завершит политическую карьеру после того, как покинет пост. Об этом он рассказал в видеоподкасте Young & Naive.

Шольц объяснил свое решение тем, что снова хочет стать «нормальным гражданином».

Досрочные выборы в бундестаг пройдут 23 февраля. Главным соперником Шольца считают кандидата от ХДС/ХСС Фридриха Мерца. На втором месте, судя по рейтингам, находится правая партия «Альтернатива для Германии». Правящие социал-демократы и «зеленые» делят третье-четвертое места.

Ранее Шольц раскритиковал американского бизнесмена Илона Маска , поддержавшего «Альтернативу для Германии». По мнению канцлера, позиция основателя Tesla и SpaceX вредит демократическому развитию всего Евросоюза.

Германия Олаф Шольц Выборы
14 февраля 2025, 14:47
Увезенного в Газу россиянина Труфанова освободят 15 февраля
Global Look Press
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Захваченного в октябре 2023 года во время атаки боевиков ХАМАС на Израиль россиянина Александра Труфанова освободят из сектора Газа 15 февраля. Об этом сообщили представители боевого крыла группировки «Исламский джихад»* в Telegram-канале.

В публикации напомнили, что это уже шестой обмен по возвращению в Израиль захваченных заложников в обмен на заключенных палестинцев.

«Мы решили завтра, в субботу, освободить сионистского заключенного Александра Труфанова в рамках шестой части первого этапа сделки по обмену пленными», - отметила группировка В конце января президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел сделать все возможное для освобождения из сектора Газа попавшего в плен соотечественника.

Глава государства подчеркнул, что у заложника два гражданства, одно из которых российское, поэтому забывать о нем нельзя.

Вопрос освобождения Труфанова и других заложников 3 февраля поднял заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов на встрече с представителем группировки ХАМАС Абу-Марзуком.

Собеседник российского дипломата пообещал передать Труфанова в ближайшее время. Он подчеркнул, что решение о его освобождении принято в рамках выполнения первого этапа сделки по прекращению боевых действий в секторе Газа.

*«Исламский джихад» - запрещенная в России террористическая организация

Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины
14 февраля 2025, 13:55
Представителей МИД России не будет на Мюнхенской конференции
РИА «Новости»
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Российские официальные лица уже несколько лет не получают приглашений на Мюнхенскую конференцию. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

«Соответственно, представителей министерства иностранных дел, как и других официальных российских структур и органов не будет, это я точно могу сказать», - добавила она.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что высокопоставленные российские, украинские и американские представители на следующей неделе встретятся в Саудовской Аравии.

Политический советник Сергей Маркелов заявил, что стороны переговоров пока не выработали условий, на которых придут к соглашению, а встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского не следует ждать, пока последний не возьмет себя в руки и не займется делом вместо эпатажа.

Германия Мария Захарова Россия МИД РФ
14 февраля 2025, 12:47
Россиян нет среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Мюнхене
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Среди пострадавших от наезда автомобиля на группу людей в Мюнхене россиян нет. Об этом сообщила пресс-служба генконсульства России в Бонне.

«Получили подтверждение от местной полиции об отсутствии россиян среди пострадавших», - указали дипломаты.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев сравнил ЧП в Мюнхене с терактом. Он отметил, что у Европы отсутствует координация между спецслужбами государств, которые умеют бороться с террористами.

Примерно в 10:30 утра по местному времени (12:30 - по московскому) 13 февраля автомобиль Mini Cooper наехал на большое количество людей в центре Мюнхена. В тот момент там проходил митинг бастующих сотрудников транспортной компании, которые выступили за повышение оплаты труда. Ранения получили не менее 28 человек.

По неуточненной информации, за рулем был 23-летний афганец , мужчину задержали.

Европа Россия Мужчины Митинги Полиция
14 февраля 2025, 08:43
Появились кадры вылета в США освобожденного американца Марка Фогеля
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Кадры вылета в США освобожденного в рамках обменного процесса Марка Фогеля появились в распоряжении 360.ru. На видео бывший дипломат и учитель признался, что просто хочет воссоединиться с семьей.

Фогель добавил, что хорошо себя чувствует, поднявшись на борт самолета, не смог сдержать радостного возгласа.

Днем ранее, 13 февраля, в результате договоренностей с США в Россию вернулся россиянин Александр Винник.

После прибытия он поблагодарил президента Владимира Путина и всех, кто трудился над обменом и его возвращением домой. Также Винник признался, что не знал о том, что его могут освободить в обмен на Фогеля.

Белый дом назвал передачу американца жестом доброй воли со стороны Москвы. По оценке президента США Дональда Трампа, это может быть частью урегулирования.

США ФСБ Россия

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