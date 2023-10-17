Шольц срочно покинул самолет перед вылетом из Израиля из-за воздушной тревоги

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По данным издания, немецкого канцлера в срочном порядка отвезли на автомобиле в здание, какое именно - не указали. Остальных пассажиров призвали лечь на землю прямо на летном поле. В агентстве уточнили, что рядом с аэропортом сработала израильская система противовоздушной обороны «Железный купол».

В Сети разлетелись кадры, на которых немецкая делегация во главе с Шольцем вышла из самолета во время сработавший сирены воздушно тревоги. В это время в небе летели два неизвестных объекта. Всем вышедшим из лайнера пришлось лечь на землю.

Шольц прибыл в Израиль во вторник, 17 октября. Он провел переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Как сообщило РИА «Новости» , на совместной пресс-конференции в Тель-Авиве канцлер Германии заявил, что они обсудили передачу гуманитарной помощи жителям Газы. По словам Шольца, задача ФРГ - обеспечить безопасность Израиля.