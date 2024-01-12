Шольц скоро все? Чем для правительства Германии обернется волна протестов

Восстание аграриев стремительно распространилось по всей стране и продолжает набирать обороты. К 12 января полиция Ольденбурга и Нижней Саксонии возбудила уже 134 дела против участников протеста, уточнило РИА «Новости». Из-за перекрытых дорог автомобильное движение в Германии уже несколько дней практически парализовано. Власти федеральной земли Тюрингия ввели чрезвычайное положение еще в первый день протестов, сообщило немецкое издание Insuedthueringen.

Забастовки не могли не сказаться на поставках продуктов питания. Сообщения о том, что полки магазинов опустели, появились уже 9 января. А к 12-му числу на них появилось и объяснение, почему простые жители Германии больше не могут купить овощи. В некоторых магазинах заметили таблички с надписями «все съели Шольц и Зеленский».

Машинисты и дальнобойщики тоже бастуют Профсоюз машинистов GDL объявил забастовку из-за спора о зарплатах с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Протесты начались 10 января, хотя немецкий суд признал их незаконными. По всей стране сообщают о перебоях в движении поездов, многие рейсы отменили. Власти Мюнхена были вынуждены составить чрезвычайное расписание, подчеркнуло издание hallo-muenchen.de.

Водители грузовиков тоже решили поддержать забастовку фермеров. На площади Терезиенвизе в Мюнхене 12 января собралось около двух тысяч фур. Они перекрыли движение на несколько часов. Местные жители тоже присоединились к водителям - на улицу вышли больше трех тысяч человек. Из-за протеста движение в городе парализовало.

С начала конфликта на Украине немецкая промышленность, завязанная на оптовой цене российских энергоресурсов, либо закрывается, либо переезжает целыми производствами в США. Неудивительно, что экономика Германии впервые с пандемии находится в рецессии, а Шольц стал самым непопулярным канцлером в истории, обратил внимание эксперт.

«Еще до забастовок Шольц отказался передавать дальнобойные ракеты Киеву, сокращение поддержки Украины - лишь вопрос времени. Что касается внутриполитической ситуации, то преждевременная отставка высоковероятна», - поделился прогнозом Андреев.

Заменить непопулярного канцлера может министр обороны Борис Писториус. Германия разворачивается в сторону правой повестки и евроскептицизма. В стране большую популярность набирает Союз Сары Вагенкнехт и партия «Альтернатива для Германии», заключил собеседник «360».

Почему начались протесты Слова о том, что все овощи съели Зеленский и Шольц, хорошо иллюстрируют проблему, из-за которой начались протесты. Германия стала одним из самых щедрых спонсоров Украины и заплатила за это благополучием своих граждан. Министр сельского хозяйства Джем Оздемир выразил мнение, что в обществе может произойти серьезный раскол.

По его словам, люди в сельской местности чувствуют себя брошенными и считают, что власти замечают лишь нужды городского населения. Это и разозлило фермеров: бюджет расходуют на поддержку другой страны, а цены на топливо на внутреннем рынке отпускают в свободный полет.

Шольц отреагировал на происходящее и пообещал, что субсидии на дизель будут уменьшать постепенно, а план сокращения налоговых льгот пересмотрят. Глава ассоциации фермеров Йоахим Руквид назвал его слова «ленивым компромиссом» и пообещал, что протестующие не остановятся.

Протест быстро нашел поддержку среди берлинцев, которые не связаны с отраслью напрямую. Ведь все понимают простую истину: нет субсидий - нет фермеров, нет фермеров - нет продуктов. Именно такой лозунг фигурирует на множестве плакатов, с которыми протестующие уже четвертый день выходят на улицы Германии.

Восстание крепнет с каждым днем Колонна из сотен тракторов устремилась к Бранденбургским воротам в Берлине 8 января. Так фермеры со всей страны выразили несогласие с политикой канцлера Германии Олафа Шольца. Все началось после того, как правительство ФРГ решило не продлевать субсидии для аграриев.

В Германии не рады Шольцу Олаф Шольц 11 января посетил церемонию открытия одного из заводов скоростных поездов. Разгневанные фермеры встретили канцлера перед зданием маршем тракторов и гудением клаксонов. Между тем, поддержка Социал-демократической партии упала настолько, что в ее рядах возникла настоящая паника, сообщили журналисты Handelsblatt.

Опросы в Германии показали, что Олаф Шольц - самый непопулярный канцлер за всю историю страны. По данным издания, СДПГ может получить самый худший результат на грядущих июньских выборах с 2019 года.

В конце 2023 года правительство приняло провальный закон об отоплении. На фоне возросших цен на энергоносители немцев обязали установить системы, которые на 65% работают на возобновляемой энергии. После этого только 19% респондентов в Германии ответили, что довольны работой Шольца - это самый низкий уровень одобрения канцлера с 1997 года, отметило немецкое издание.

Дни канцлера сочтены? К фермерам уже присоединились машинисты, сотрудники общественного транспорта, логистики и питания, профсоюзы. Скорее всего, протест в скором времени поддержат строители, учителя и врачи, отметил в разговоре с «360» эксперт консалтинговой группы «Политолог» и политконсультант Руслан Андреев.