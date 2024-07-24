Шольц решил снова побороться за кресло канцлера Германии

Демократка Камала Харрис опередила республиканца Дональда Трампа по уровню поддержки среди избирателей после того, как действующий президент Джо Байден вышел из гонки. Опрос показал, что Харрис поддержали 44% респондентов, Трампа — 42%. Статистическая погрешность составила три процентных пункта. Но мнимое лидерство нынешнего американского вице-президента — всего лишь хитрый трюк перед выборами. Своим мнением на этот счет с 360.ru поделился политолог и общественный деятель Сергей Марков.

«Это фальшивый опрос», - заявил эксперт.

Дело в том, что опрошенных демократов было больше, чем республиканцев, на 4%. Это значит, что на самом деле выигрывает на два процентных пункта Трамп.

Харрис даже не умеет разговаривать с людьми, подчеркнул политолог.

«Временами она несет бред. В фактическом смысле этого слова. <…> То есть она зачастую говорит так, что люди вообще не могут понять, что она имела ввиду», - отметил он.

У Харрис нет никакого опыта руководства большими структурами. Марков напомнил, как Байден назначил ее ответственной за политический вопрос миграции, а та его полностью провалила. Политик утверждала, что все под контролем, но сама год не ездила на границу.

«На самом деле делегаты съезда не хотят голосовать за Харрис. И чтобы их как бы уговорить, придумали такой фейковый опрос. Это грязный политтехнологический трюк», - заключил спикер.

Президент США Джо Байден официально отказался от борьбы за переизбрание, хотя остался исполнять обязанности до конца срока. Он опубликовал текстовое заявление, в котором пояснил, что действует в интересах страны. Теперь кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис.

Демократка Камала Харрис опередила республиканца Дональда Трампа по уровню поддержки среди избирателей после того, как действующий президент Джо Байден вышел из гонки.

Опрос показал, что Харрис поддержали 44% респондентов, Трампа - 42%. Статистическая погрешность составила три процентных пункта. Но мнимое лидерство нынешнего американского вице-президента - всего лишь хитрый трюк перед выборами. Своим мнением на этот счет с 360.ru поделился политолог и общественный деятель Сергей Марков.