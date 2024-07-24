24 июля 2024, 21:23

Шольц решил снова побороться за кресло канцлера Германии

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Канцлер Германии Олаф Шольц решил баллотироваться на новый срок, несмотря на низкий рейтинг Социал-демократической партии. Он объявил об этом на пресс-конференции, сообщили «Известия».

«Будучи канцлером, я буду баллотироваться, чтобы снова стать канцлером. <…> СДПГ - очень сплоченная партия», - сказал он.

Выборы в бундестаг пройдут 28 сентября 2025 года. В 2021 году социал-демократы набрали более 12,2 миллиона голосов в одномандатных округах и 11,9 миллиона по партийному списку. Депутаты избрали Шольца председателем федерального правительства.

На рейтинге политика сказалась поддержка Украины в затянувшемся конфликте с Россией, заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ИЭФ ГУУ Максим Чирков. По его мнению, смена риторики на более миротворческую не поможет Шольцу значительно поднять рейтинг перед выборами.

Германия Олаф Шольц Выборы
24 июля 2024, 21:24
«Грязный политтехнологический трюк». Демократы подделали опрос о поддержке Трампа и Харрис
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Демократка Камала Харрис опередила республиканца Дональда Трампа по уровню поддержки среди избирателей после того, как действующий президент Джо Байден вышел из гонки. Опрос показал, что Харрис поддержали 44% респондентов, Трампа — 42%. Статистическая погрешность составила три процентных пункта. Но мнимое лидерство нынешнего американского вице-президента — всего лишь хитрый трюк перед выборами. Своим мнением на этот счет с 360.ru поделился политолог и общественный деятель Сергей Марков.

«Это фальшивый опрос», - заявил эксперт.

Дело в том, что опрошенных демократов было больше, чем республиканцев, на 4%. Это значит, что на самом деле выигрывает на два процентных пункта Трамп.

Харрис даже не умеет разговаривать с людьми, подчеркнул политолог.

«Временами она несет бред. В фактическом смысле этого слова. <…> То есть она зачастую говорит так, что люди вообще не могут понять, что она имела ввиду», - отметил он.

У Харрис нет никакого опыта руководства большими структурами. Марков напомнил, как Байден назначил ее ответственной за политический вопрос миграции, а та его полностью провалила. Политик утверждала, что все под контролем, но сама год не ездила на границу.

«На самом деле делегаты съезда не хотят голосовать за Харрис. И чтобы их как бы уговорить, придумали такой фейковый опрос. Это грязный политтехнологический трюк», - заключил спикер.

Президент США Джо Байден официально отказался от борьбы за переизбрание, хотя остался исполнять обязанности до конца срока. Он опубликовал текстовое заявление, в котором пояснил, что действует в интересах страны. Теперь кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис.

Демократка Камала Харрис опередила республиканца Дональда Трампа по уровню поддержки среди избирателей после того, как действующий президент Джо Байден вышел из гонки.

Опрос показал, что Харрис поддержали 44% респондентов, Трампа - 42%. Статистическая погрешность составила три процентных пункта. Но мнимое лидерство нынешнего американского вице-президента - всего лишь хитрый трюк перед выборами. Своим мнением на этот счет с 360.ru поделился политолог и общественный деятель Сергей Марков.

США Опросы Депутаты Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис Выборы Демократическая партия США
24 июля 2024, 19:05
Стрелявший в Трампа мог действовать в одиночку. Что думают в США
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Томас Крукс, стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа, мог не иметь сообщников. Такую гипотезу высказал директор ФБР Кристофер Рэй, выступая в конгрессе. Его слова привело издание New York Times.

Рэй предположил, что стрелявший мог осмотреть площадку, на которой позже выступал Трамп, с помощью беспилотника.

Также, по его словам, ФБР до сих пор не выяснило мотивы, из-за которых Крукс решился на покушение.

Накануне глава Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку , признав, что спецслужбы провалили работу, если допустили покушение. Ранее ее ведомство признало, что отклоняло запросы на усиление охраны Трампа.

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля во время его предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Кандидат остался жив, но получил ранение в ухо. Стрелявшего ликвидировали на месте.

США ФБР Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
24 июля 2024, 17:52
Глава WADA пригрозил США и USADA изоляцией
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
США пригрозили изоляцией в сфере спорта. С серьезными последствиями страна столкнется, если не перестанет развивать конфликт из-за допинг-дела китайских пловцов, заявил глава WADA Витольд Банька.

«Если США при поддержке USADA продолжат угрожать гармонизации, то они изолируют себя от международной спортивной арены», - процитировало президента агентства РИА «Новости».

Банька напомнил, что Международная федерация плавания не нашла никаких свидетельств сокрытия допинга. Но USADA сообщило, что это расследование открыто, потому что WADA нельзя доверять.

«И это не только предательство WADA, но и демонстрация того, как USADA интерпретирует законы», - отметил Банька.

Глава Всемирного антидопингового агентства назвал подобные действия неприемлемыми.

Соединенные Штаты уже предупреждали о потере турниров из-за дела китайских пловцов. Международные спортивные федерации могут усомниться в безопасности проведения турниров в США. Представителей антидопингового сообщества страны уличили в лицемерии.

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Юрисконсульт WADA Росс Венцель объяснил, что китайских спортсменов не дисквалифицировали , потому что концентрация вещества при анализе была ниже, чем у российской фигуристки Камилы Валиевой.

США Спортсмены Допинг Законы WADA
24 июля 2024, 17:08
Два польских школьника «раздели» одноклассницу при помощи нейросети
Читайте нас в: Google Новости
В Польше два школьника сделали откровенное видео с участием одноклассницы при помощи искусственного интеллекта. Против подростков возбудили уголовное дело, сообщила местная газета The Warsaw.

Ученики средней школы в Быдгоще «раздели» учащуюся с ними девочку: добавили ее лицо к телу девушки, которая занималась сексом.

О ЧП в полицию сообщил директор учебного заведения. По информации журналистов, игры с нейросетями обернулись для молодых людей уголовным преследованием. На низ завели дело по статье о преступлениях, связанных с распространением детской порнографии.

Если вину школьников докажут, им грозит штраф, ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

Подростков в ближайшее время вызовут в суд. Правоохранители также выяснят, употребляли ли учащиеся алкоголь, наркотики и проверят их на пристрастие к курению.

Ранее в Подольске задержали треш-блогера с псевдонимом Хилми Форкс по обвинению в распространении порнографии.

Искусственный интеллект Школьники Польша

Новости по теме