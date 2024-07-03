Шольц рассказал об СМС-сообщениях, которые посылает Макрону

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«Мы ежедневно обсуждаем ситуацию, которая действительно оказалась удручающей», - признался политик.

Также Шольц заявил, что ежедневно «держит пальцы скрещенными», чтобы французы не допустили создания правительства во главе с «правопопулистской партией».

Официальный представитель МИД Мария Захарова уже высмеяла это заявление в своем Telegram-канале.

«„Русские хакеры“ мне лично рассказали, что каждое сообщение он начинает так: „Mein Schatz, mein schöner Napoleon, …“ („Любимый мой, прекраснейший мой Наполеон…“ - прим. ред.) - написала она.

Первый тур парламентских выборов во Франции состоялся в воскресенье. По итогам партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» и ее союзники получили 33,4% голосов, «Новый народный фронт» - 27,98%, коалиция Макрона - 20,76% голосов. Второй тур голосования пройдет 7 июля.