Шольц раскрыл план Евросоюза по использованию доходов от активов России

«У нас в Европе есть консенсус, что мы хотим использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов. Это значительная сумма, составляющая несколько миллиардов в год», - сказал он.

Шольц уточнил, что по предварительной договоренности страны Евросоюза смогут направить около 90% доходов от замороженных средств России на поддержку обороны Украины. По его словам, на этот раз закупки не ограничат Европой - вооружения для украинской армии разрешат приобретать в третьих странах.

Германия, по словам канцлера, уже поставила или запланировала передать Украине вооружения на 28 миллиардов евро. Он заявил, что в ФРГ нарастили производство боеприпасов и продолжили увеличивать мощность военно-промышленного комплекса.

Евросоюз обещал к марту 2024 года поставить Украине миллион боеприпасов , но их отправку постоянно откладывали. Дипломаты заявили, что страны располагали лишь 600 тысячами снарядов.