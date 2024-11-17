17 ноября 2024, 18:03

Шольц раскритиковал отсутствие Зеленского на саммите G20

Global Look Press
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Канцлера Германии Олафа Шольца очень разочаровало, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Бразилии. Об этом немецкий политик сказал журналистам перед вылетом в Рио-де-Жанейро, сообщила газета Der Spiegel.

Его огорчило, что Зеленский не стал гостем мероприятия. Шольц отметил, что «не хочет скрывать сожаление в связи с тем, что украинский президент, в отличие от других встреч, на эту не был приглашен». Канцлер признался, что многое сделал, чтобы Зеленского позвали.

«Я очень много работал для этого, как и другие», - процитировало его издание Presse Augsburg.

По мнению Шольца, отсутствие украинского президента на саммите продемонстрировало, «какие большие задачи нас ждут впереди».

Саммит G20 пройдет 18–19 ноября.

Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президент Владимир Путин ехать на мероприятие отказался, чтобы не срывать его работу.

Саммиты Германия Владимир Зеленский G20 Олаф Шольц
17 ноября 2024, 16:24
Жил в офисе и мылся у волонтеров. Маск жестко экономил из-за «аллергии на расходы»
Global Look Press
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Основатель SpaceX и Tesla в 1990-е сильно экономил и жил в офисе. Об этом сообщила газета The New York Times.

В 1995 году предприниматель основал компанию Zip2, которая разрабатывала программное обеспечение для прессы. Издание назвало поведение Маска в те годы «аллергией на расходы». Чтобы не платить за аренду квартиры, он поселился в офисе, а душ принимал в находящейся неподалеку молодежной волонтерской Ассоциации молодых христиан.

Позже бизнесмен основал занимающуюся электронными платежами компанию PayPal. В 2002 году Маск продал ее eBay за 1,5 миллиарда долларов и начал развивать SpaceX.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп объявил, что предприниматель будет возглавлять новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами Маск будет бороться с излишней «правительственной бюрократией» и менять структуру федеральных агентств. Основатель SpaceX заверил, что работа нового департамента будет открытой и прозрачной.

Волонтеры SpaceX Илон Маск
17 ноября 2024, 16:03
Сейсмологи зафиксировали землетрясение у южного побережья Японии
Global Look Press
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Подземные толчки магнитудой шесть зафиксировали у южного побережья Японии. Об этом сообщило Главное метеорологическое агентство страны.

Землетрясение засекли в 21:16 по местному времени (15:16 по московскому). Очаг располагался на глубине 10 километров, у северо-восточного побережья острова Осима.

Угрозу цунами не объявляли. Данные о возможных пострадавших агентство не публиковало.

В октябре угрозу цунами объявили у берегов Камчатки , Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. В МЧС предупредили, что волны могут обрушиться на берег со скоростью до тысячи километров в час. Под угрозу цунами попали несколько десятков российских населенных пунктов.

За день до этого землетрясение произошло у берегов Индонезии , в 223 километрах к югу от города Тернате. Его магнитуда составляла 5,7, очаг находился на глубине 10 километров.

Землетрясения Япония
17 ноября 2024, 13:41
Индия испытала гиперзвуковую ракету большой дальности
Unsplash
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Индийские военные успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности. Об этом заявил министр обороны Раджнатх Сингх в соцсети X.

Он назвал первые испытания сверхзвукового оружия историческим моментом для страны.

«Это значительное достижение вывело нашу страну в группу избранных стран, обладающих потенциалом таких критически важных и передовых военных технологий», - отметил глава индийского оборонного ведомства.

По данным The Economic Times , пуск ракеты прошел с полигона на острове имени Абдула Калама у восточного побережья штата Одиша. Созданием оружия занималась Организация оборонных исследований и разработок Индии. Дальность полета ракеты составила 1,5 тысячи километров.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил военным запустить массовое производство ударных БПЛА. Военный историк Юрий Кнутов отметил значительный технологический рывок страны и напомнил о разработанных ей новых межконтинентальных баллистических ракетах.

Ракеты Индия Военные
17 ноября 2024, 11:11
Песков назвал разговор Путина и Шольца деловым и весьма откровенным
Global Look Press
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Президент Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели деловой разговор. Беседа была детальной и весьма откровенной, заявил журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, стороны подробно изложили свои позиции.

Шольц и Путин провели переговоры 16 ноября. Основной темой разговора стало урегулирование украинского конфликта. Немецкий канцлер связался с Путиным, чтобы выяснить его мнение насчет мирных переговоров.

Перед этим Шольц побеседовал с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тот посоветовал не звонить российскому лидеру , чтобы не нарушать «международную изоляцию».

Дмитрий Песков Владимир Путин Олаф Шольц

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