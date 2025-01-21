21 января 2025, 20:55

Шольц прокомментировал жест Маска на инаугурации Трампа

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Европе свобода слова, каждый может говорить что пожелает, но неприемлема поддержка крайне правых взглядов. Так прокомментировал жест Илона Маска канцлер Германии Олаф Шольц, его процитировал ТАСС.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе главу немецкого кабмина попросили прокомментировать жест Маска на инаугурации президента США Дональда Трампа. Американский миллиардер в своей речи дважды приложил руку к груди и вскинул ее в сторону трибун , многие посчитали этот жест похожим на нацистское приветствие.

«В Европе и в Германии у нас свобода слова. Каждый может говорить что хочет, даже миллиардер. Но для нас неприемлемы случаи, когда речь идёт о поддержке крайне правых взглядов», - заявил Шольц.

Маск в ответ на все обвинения заявил , что «нападки в духе „вы все Гитлеры“ так надоели». Он отметил, что недоброжелателям пора бы обзавестись более эффективными приемами.

Германия Илон Маск Олаф Шольц Инаугурация Трампа 2025
21 января 2025, 20:57
На Трампа подали в суд несколько исков в первый же день президентства
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Против президента США Дональда Трампа и его администрации в первый же день работы подали как минимум три судебных иска. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Первый иск направил в суд национальный профсоюз казначейских служащих. Эта организация оспорила указ, упрощающий увольнение федеральных работников. В профсоюзе сочли, что действия Трампа идут вразрез с законом, который гарантирует государственным служащим права на надлежащие процедуры.

Совместный иск против указа, ограничивающего предоставление американского гражданства для детей нелегалов, подал ряд организаций, которые поддерживают мигрантов.

Кроме того, еще один иск подали из-за создания Департамента эффективности правительства США (DOGE) - одним из его председателей будет Илон Маск. Истцы полагают, что назначение миллиардера на столь высокий пост приведет к конфликту интересов и правил прозрачности. Такие правила установлены законодательно для всех связанных с администрацией американского лидера структур.

В первые же часы своего президентства Дональд Трамп отменил 78 указов Джо Байдена. Среди прочих, новый американский лидер отложил блокировку TikTok, инициировал выход США из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, помиловал участников штурма Капитолия и официально разрешил в США только два пола.

США Суд Дональд Трамп
21 января 2025, 19:23
Эрдоган объявил траур в Турции после пожара в отеле на горнолыжном курорте
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Турции на 22 января объявили национальный траур в связи с гибелью людей в связи с массовой гибелью людей в результате пожара в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к нации после заседания кабинета министров. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

«В память о погибших при пожаре в отеле в провинции Болу в среду, 22 января, в стране объявлен однодневный национальный траур», - сказал он.

Государственные флаги в Турции и в ее представительствах за рубежом приспускаются наполовину. Эрдоган пообещал, что виновные будут наказаны.

По последним данным, число жертв пожара на курорте Карталкая достигло 66.

Примерно в 03:30 ночи по местному времени в 11-этажном здании отеля Kartalkaya Ski Resort вспыхнул пожар. Как сообщил губернатор Болу Абдулазиз Айдин, возгорание произошло на этаже, где находится ресторан. В этот момент в отеле находились 234 человека.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за пожара. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Турция Пожары Реджеп Эрдоган
21 января 2025, 18:24
Лукашенко назвал Вильнюс белорусской территорией
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Вильнюс является белорусским краем. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, его слова привело БелТА.

Сбежавшие в Литву белорусские националисты собираются захватить часть прибалтийского государства и создать там анклав «Беларусь 2», добавил Лукашенко.

«В Литве другая проблема: наши нацмены туда сбежали и заявили, что Вильнюс - это территория Беларуси. Вильно - действительно белорусский край», - отметил он.

Лукашенко выразил мнение, что белорусские националисты могут назвать прилегающие районы Польши территорией Белоруссии. Литовцы уже не знают, что с ними делать - у них «мозги набекрень», заявил президент. При этом он назвал националистов проблемой тех, кто их туда позвал.

Ранее российский лидер Владимир Путин пожелал белорусскому коллеге успехов на предстоящих выборах. Голосование назначили на 26 января 2025 года.

Белоруссия Литва Александр Лукашенко
21 января 2025, 12:48
Товарооборот между Россией и Китаем превысил 220 млрд долларов
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
За 11 месяцев 2024 года рост товарооборота между Россией и Китаем составил более 7%, превысив 220 миллиардов долларов. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Беседа проходила в формате видеоконференции.

Глава государства отметил, что взаимная торговля по итогам минувшего года, несмотря на негативное воздействие извне, смогла выйти на хорошие показатели Товарооборот, согласно китайской статистике, за весь год достиг почти 245 миллиардов долларов.

Путин подчеркнул, что Китай - главный торговый партнер России, а наша страна занимает в списке торговых контрагентов КНР пятое место.

Открывшиеся в некоторых китайских городах магазины с российскими продуктами питания стали очень популярными среди местных жителей. В некоторых торговых точках уже начали продавать контрафакт.

Торговля Россия Китай Экономика

Новости по теме