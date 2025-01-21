Шольц прокомментировал жест Маска на инаугурации Трампа

На Всемирном экономическом форуме в Давосе главу немецкого кабмина попросили прокомментировать жест Маска на инаугурации президента США Дональда Трампа. Американский миллиардер в своей речи дважды приложил руку к груди и вскинул ее в сторону трибун , многие посчитали этот жест похожим на нацистское приветствие.

«В Европе и в Германии у нас свобода слова. Каждый может говорить что хочет, даже миллиардер. Но для нас неприемлемы случаи, когда речь идёт о поддержке крайне правых взглядов», - заявил Шольц.

Маск в ответ на все обвинения заявил , что «нападки в духе „вы все Гитлеры“ так надоели». Он отметил, что недоброжелателям пора бы обзавестись более эффективными приемами.