Шольц призвал усилить контроль на границах Евросоюза
Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне скандала с выдачей виз в Польше выступил на ужесточение мер на внешних границах Евросоюза. Необходимо избежать нелегальной миграции, сказал он во время встречи членов Социал-демократической партии страны. Его процитировало РИА «Новости».
«Я не желаю, чтобы Польша просто махнула рукой, а мы потом обсуждали тут нашу политику предоставления убежища», - сказал Шольц.
Он отметил, что количество мигрантов резко возросло. Необходимо, что все вновь прибывшие сразу проходили регистрацию или запускали процесс в связи с запросом на убежище. Нелегальных покупок виз нужно избежать, подчеркнул канцлер.
Возможно, в скором времени придется усилить контроль на границах, а также переговорить с польскими политиками, чтобы они не усугубляли миграционный кризис, отметил он.
Ранее в Польше разыгрался скандал. Сотрудники в консульствах страны по всему миру, особенно в Африке и Азии, выдавали польские визы и доступ в ЕС за вознаграждение, которое доходило до нескольких тысяч евро. В течение полутора лет было выдано около 250 тысяч виз. Возбуждено уголовное дело.