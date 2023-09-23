Шольц призвал усилить контроль на границах Евросоюза

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«Я не желаю, чтобы Польша просто махнула рукой, а мы потом обсуждали тут нашу политику предоставления убежища», - сказал Шольц.

Он отметил, что количество мигрантов резко возросло. Необходимо, что все вновь прибывшие сразу проходили регистрацию или запускали процесс в связи с запросом на убежище. Нелегальных покупок виз нужно избежать, подчеркнул канцлер.

Возможно, в скором времени придется усилить контроль на границах, а также переговорить с польскими политиками, чтобы они не усугубляли миграционный кризис, отметил он.

Ранее в Польше разыгрался скандал. Сотрудники в консульствах страны по всему миру, особенно в Африке и Азии, выдавали польские визы и доступ в ЕС за вознаграждение, которое доходило до нескольких тысяч евро. В течение полутора лет было выдано около 250 тысяч виз. Возбуждено уголовное дело.