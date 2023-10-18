Шольц призвал тщательно расследовать взрыв в больнице сектора Газа

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«Я в ужасе от кадров, которые поступают после взрыва в больнице в Газе. Убиты и ранены ни в чем не повинные люди. <…> Важно, чтобы этот инцидент был расследован весьма тщательно», - написал он.

Вечером 17 октября после произошедшего в секторе Газа взрыва сторонники Палестины устроили демонстрации в Берлине. Люди с флагами и камнями прошли по улицам района Нойкельн и у Бранденбургских ворот.

В баптистской больнице «Аль-Ахли» погибли и пострадали более 800 человек. Очевидцы сняли взрыв на видео. Минздрав сектора Газа заявил, что Армия обороны Израиля нанесла удар по учреждению. ЦАХАЛ показал кадры с места атаки , по его мнению доказывающие обратное, и обвинил исламскую террористическую организацию.