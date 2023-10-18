Шольц призвал тщательно расследовать взрыв в больнице сектора Газа

18 октября 2023, 10:11
РИА «Новости»
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При взрыве в больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа погибли мирные жители. Важно провести тщательное расследование, заявил в X (бывшем Twitter) канцлер Германии Олаф Шольц.

«Я в ужасе от кадров, которые поступают после взрыва в больнице в Газе. Убиты и ранены ни в чем не повинные люди. <…> Важно, чтобы этот инцидент был расследован весьма тщательно», - написал он.

Вечером 17 октября после произошедшего в секторе Газа взрыва сторонники Палестины устроили демонстрации в Берлине. Люди с флагами и камнями прошли по улицам района Нойкельн и у Бранденбургских ворот.

В баптистской больнице «Аль-Ахли» погибли и пострадали более 800 человек. Очевидцы сняли взрыв на видео. Минздрав сектора Газа заявил, что Армия обороны Израиля нанесла удар по учреждению. ЦАХАЛ показал кадры с места атаки , по его мнению доказывающие обратное, и обвинил исламскую террористическую организацию.

Взрывы Конфликт Израиля и Палестины Олаф Шольц
Объект инфраструктуры пострадал в селе в Харьковской области
23 октября 2023, 09:28
РИА «Новости»
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Объект инфраструктуры получил повреждения в одном из сел Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«В Куриловке поврежден объект инфраструктуры», - написал чиновник, но никаких дополнительных подробностей не привел.

Утром 23 октября также появились данные о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

Глава местной администрации Александр Прокудин уточнял, что речь идет об инженерном сооружении в Херсонском районе. Но о чем именно, он говорить не стал.

Об обстреле минувшей ночью сообщали также в Одесской области. По информации местного издания «Страна.ua» , под Одессой оказалась повреждена крыша склада на объекте припортовой инфраструктуры. Местные власти информацию об этом никак не комментировали.

Украина
Израиль нанес более 320 ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа
23 октября 2023, 09:03
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Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по 320 военным объектам ХАМАС на территории сектора Газа. Под огонь попали тоннели, оперативные командные центры и наблюдательные пункты палестинских боевиков. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по целям, которые представляли угрозу в районе, прилегающем к сектору Газа», - указали в публикации.

В это число вошли десятки пунктов запуска минометных снарядов и противотанковых ракет ХАМАС.

В ночь на 23 октября Армия обороны Израиля также уничтожила ряд мест скопления палестинских боевиков, включая ячейку с противотанковыми ракетами.

Ранее глава Минобороны страны Йоав Галант сообщил, то военная операция ЦАХАЛ может продлиться до трех месяцев. По его словам, данные сроки связаны с полным уничтожением ХАМАС.

С подобным заявлением также выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным он подчеркнул, что Армия обороны Израиля не остановится , пока полностью не ликвидирует военный потенциал палестинского движения.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
Кисида назвал завершившейся эпоху после окончания холодной войны
23 октября 2023, 08:39
РИА «Новости»
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Эпоха после окончания холодной войны завершилась, а на новом этапе происходят большие изменения, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Такое мнение политик озвучил, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента страны, сообщил ТАСС.

По мнению Кисиды, существенные изменения в настоящее время претерпевают дипломатия и система безопасности.

Также он обратил внимание на критические ситуации и конфликты в разных точках мира, указав в первую очередь на украинский конфликт и эскалацию между Израилем и Палестиной.

Не забыл Кисида и о ракетно-ядерной программе КНДР. В связи с этим политик назвал обстановку с безопасностью вокруг Японии самой сложной с момента окончания Второй мировой войны.

По словам Кисиды, Токио собирается придерживаться политики, направленной на поддержание международного порядка.

«Мы будем доносить позицию Японии, направленную не на разделение и противостояние, а на сотрудничество», - заключил он.

Япония Россия
Около 200 тысяч израильтян из-за боевых действий бежали из дома
23 октября 2023, 08:37
Unsplash
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В Израиле около 200 тысяч человек из-за обострения конфликта с палестинским движением ХАМАС и ливанской группировкой «Хезболла» эвакуировались в более безопасные районы. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

«Отели почти заполнены, поскольку правительство распорядилось об эвакуации десятков тысяч жителей вблизи контролируемого ХАМАС сектора Газы и на границе с Ливаном», - заявили журналисты.

По данным канцелярии премьер-министра, около 200 тысяч людей эвакуировались из 105 общин на границах с сектором Газа на юге и Ливаном на севере Израиля. Примерно половина жителей уехали по собственной инициативе, не дожидаясь распоряжения властей. Министерство обороны через Национальное управление по чрезвычайным ситуациям поможет 120 тысячам израильтян. Они останутся в оплаченных государством гостевых домах до тех пор, пока военные не позволят им вернуться. Власти заявили, что не все жители опасных районов согласились уехать - некоторые остались дома.

Ассоциация отелей Израиля подтвердила, что свободные места, соответствующие требованиям кабмина, почти закончились. Критериям размещения соответствовали около 56 тысяч гостиничных номеров.

Представительство России при Палестинской национальной администрации занялось составлением списков россиян , планирующих эвакуироваться из сектора Газа. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал не использовать мирных жителей как живой щит.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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