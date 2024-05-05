Шольц призвал противостоять угрозе демократии после нападения на кандидата ЕП

Нападение на Экке произошло 4 мая в Дрездене - неизвестные напали на него и тяжело ранили. Шольц пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и призвал бороться с подобными атаками, «от которых нельзя отмахнуться».

«Нападения, подобные нападению на депутата Европарламента Маттиаса Экке и на других кандидатов, угрожают нашей демократии. Мы должны вместе противостоять этому», - подчеркнул канцлер.

Ранее Шольц посетил Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны выступили за соблюдение целей и принципов Устава ООН и осудили нападения на мирные ядерные объекты. Канцлер Германии и китайский лидер также призвали решать проблемы, связанные с международной продовольственной безопасностью.