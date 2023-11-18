18 ноября 2023, 19:07

Шольц признался в желании поговорить с Путиным

РИА «Новости»
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Канцлер Германии Олаф Шольц согласился с необходимостью обговорить с президентом России Владимиром Путиным ряд вопросов. Об этом сообщило агентство DPA.

«Я буду говорить с ним», - заявил Шольц во время встречи с жителями населенного пункта Нутеталь рядом с Берлином.

Канцлер признался, что пока не видит возможностей того, что Россия пойдет на уступки в конфликте с Украиной.

Посол в Берлине Сергей Нечаев 14 ноября отметил, что российская сторона не получала от Германии сигналов о возможности телефонных переговоров. Он выразил сомнение в том, что Шольц действительно стремится к диалогу с Путиным. По мнению Нечаева, в таких случаях намерения не афишируют публично.

Ранее канцлер ФРГ указал на важность поддержания контакта с Путиным. От сообщил, что диалог между странами необходимо продолжить из-за ситуации на Украине. По его словам, для урегулирования конфликта обе стороны должны провести переговоры, но для этого нужен «решающий шаг».

Германия Россия Переговоры Владимир Путин Олаф Шольц
18 ноября 2023, 19:29
США отказались от политзаявлений в декларации АТЭС из-за мусульманских стран — СМИ
pxhere.com
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Соединенные Штаты отказались от политических заявлений в декларации лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за серьезнейшего давления мусульманских стран. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в одной из делегаций.

Чтобы политика стран АТЭС была эффективной, нужно реагировать на интересы всех людей и экономик, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Сан-Франциско. В документе указали, что некоторые участники не считают АТЭС подходящей площадкой для обсуждения вопросов геополитики.

«США были вынуждены отказаться от политики из-за серьезнейшего давления мусульманских членов АТЭС», - сообщил источник на условиях анонимности.

Участники саммита выступили за создание свободной, справедливой, открытой и предсказуемой торговой и инвестиционной среды. Они также подтвердили приверженность сохранять открытыми свои рынки и устранять перебои в цепочках поставок.

Вице-премьер Алексей Оверчук, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что итоговая декларация саммита АТЭС учитывает позицию России и не содержит никаких токсичных политических сюжетов.

При этом в документ не вошли конфликт на Ближнем Востоке и ситуация на Украине. Форум лидеров АТЭС 2023 года «Золотые ворота» завершился 17 ноября в Сан-Франциско.

Саммиты США
18 ноября 2023, 18:59
Беженцы стали пересекать границу Финляндии со стороны РФ на самокатах и скутерах
Unsplash
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Беженцы из Сирии, Сомали, Ирака и других стран прибывают на пропускные пункты на границе Финляндии и России на самокатах и скутерах. Об этом заявил капитан Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен. Его процитировало РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, к 12:00 17 ноября на работающие КПП приехали 30 человек, желающих пересечь границу.

«Трудно оценить ожидаемое количество просителей убежища, но пограничный переход Вартиус рассчитан на десятки человек. <…> Идут к финской границе пешком, а теперь даже едут на самокатах», - отметил Киннунен.

Российская сторона досматривает иностранцев и допускает до финского КПП.

Финляндия решила закрыть четыре пропускных пункта на границе с Россией. Власти объяснили это решение увеличившимся потоком беженцев.

Жители Финляндии выступили против закрытия границ : из-за этого многие лишились возможности встретиться со своими семьями.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова усмотрела в этой мере политическую подоплеку.

Финляндия Россия
18 ноября 2023, 16:50
Второй тестовый полет сверхтяжелой ракеты Starship оказался неудачным
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Сверхтяжелая ракета Starship, предназначенная для миссий на Марс и Луну, потерпела неудачу в ходе второго тестового орбитального полета. Об этом сообщили в компании SpaceX.

По данным разработчика, первая ступень ракеты после отделения взорвалась в воздухе. Связь с кораблем потеряли примерно через 10 минут полета.

Запуск Starship состоялся в 07:02 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (16:02 по московскому времени). Корабль должен был совершить полет вокруг Земли и упасть в Тихом океане.

В ходе первого испытательного полета в апреле 2023 года двигатель ракеты повредил стартовую площадку. Ко второму запуску компания-разработчик улучшила систему ее защиты.

Starship является самой большой и мощной системой, когда-либо создававшейся для космических полетов. Первая ступень ракеты оснащена 33 двигателями Raptor. Владелец SpaceX Илон Маск ранее заявил, что беспилотный полет Starship на Марс может состояться уже в ближайшие четыре года.

США Ракеты Космос
18 ноября 2023, 16:34
Самолет МЧС доставит в Москву еще 120 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей
РИА «Новости»
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Специальный борт МЧС России в ближайшее время доставит очередную группу из 120 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В министерстве рассказали, что сегодня в Каир доставили более 220 человек. Их привезли двумя колоннами автобусов в оперативный штаб МЧС. Самолетом в Москву отправят сначала первую группу.

В публикации разместили еще и видеоролик с врачом-анестезиологом-реаниматологом отряда «Центроспас» МЧС России Виктором Белинским. Он рассказал, что всем эвакуированным россиянам оказали необходимую медицинскую помощь.

Всего из зоны палестино-израильского конфликта вывезли более 500 человек, добавили в ведомстве.

Ранее самолет МЧС доставил 30 тонн российской гуманитарной помощи для жителей анклава в Египет. Жителям палестинского анклава собрали продукты, предметы первой необходимости, средства личной гигиены, подушки и матрасы, которые передадут местному обществу Красного Полумесяца. Его сотрудники затем отправят груз через приграничный контрольно-пропускной пункт «Рафах» в сектор Газа, чтобы передать нуждающимся мирным жителям.

Израиль МЧС РФ Эвакуации

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