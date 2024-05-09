Шольц признал, что конфликт на Украине затянется

«Всем нам понятно, что конфликт затягивается. Нам нужно быть полностью готовым, что он продлится гораздо больше, чем нам того хочется», - сказал политик.

Шольц призвал западные государства поставлять Украины как можно больше систем противовоздушной обороны Patriot.

Ранее глава правительства ФРГ заявил, что 35 тысяч немецких военных готовы в случае необходимости отправиться помогать своим союзникам. Он подчеркивал, что Минобороны ориентировано на защиту партнеров в Северо-Восточной и Центральной Европе.

Также Шольц заявлял, что государства Евросоюза намерены изымать до 90% суммы доходов от заблокированных зарубежных активов России на приобретение Украины, в том числе и у третьих стран.