Шольц приветствовал первые поставки гумпомощи в сектор Газа

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«Хорошо и важно, что сейчас поступает первая гуманитарная помощь для жителей в Газе. Они нуждаются в воде, продуктах питания и лекарственных препаратах - мы не оставим их одних», - заявил он.

КПП «Рафах» на границе Египта с Газой открыли для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава. В сектор въехали около 20 грузовиков с продовольствием и медикаментами. Координирует доставку Красный Полумесяц.

Однако через КПП не допустили к отправке в сектор Газа бензовозы с топливом, которое нужно для генераторов, так как из-за обстрелов многие районы лишились электроснабжения.

В ближайшее время пропускной пункт пообещали открыть для иностранцев , чтобы они могли покинуть сектор Газа. Как долго будет открыт выезд, не сообщается. Эвакуировать раненых через КПП «Рафах» пока не будут.

Ранее Минэкономразвития предупредило россиян об опасности поездок в Израиль и Ливан. Ведомство обратилось к операторам с требованием временно не продавать туры.