Шольц приветствовал первые поставки гумпомощи в сектор Газа
Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал первые поставки гуманитарной помощи, предназначенной для жителей сектора Газа. Об этом немецкий политик написал на своей странице в соцсети Х.
«Хорошо и важно, что сейчас поступает первая гуманитарная помощь для жителей в Газе. Они нуждаются в воде, продуктах питания и лекарственных препаратах - мы не оставим их одних», - заявил он.
КПП «Рафах» на границе Египта с Газой открыли для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава. В сектор въехали около 20 грузовиков с продовольствием и медикаментами. Координирует доставку Красный Полумесяц.
Однако через КПП не допустили к отправке в сектор Газа бензовозы с топливом, которое нужно для генераторов, так как из-за обстрелов многие районы лишились электроснабжения.
В ближайшее время пропускной пункт пообещали открыть для иностранцев , чтобы они могли покинуть сектор Газа. Как долго будет открыт выезд, не сообщается. Эвакуировать раненых через КПП «Рафах» пока не будут.
Ранее Минэкономразвития предупредило россиян об опасности поездок в Израиль и Ливан. Ведомство обратилось к операторам с требованием временно не продавать туры.